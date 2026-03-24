Lärare åk 4-6 Öxabäckskolan
2026-03-24
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2026-03-24
Vi söker en legitimerad grundlärare mot årskurs 4-6.
Du planerar, genomför och följer upp din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor.
Du tar tillsammans med dina arbetskollegor ansvar för att fortsätta vårt arbete med att utveckla den pedagogiska lärmiljön. Du har modet att titta på din egen undervisning i syfte att öka måluppfyllelsen för eleverna. Du har kompetensen och vilja anpassa undervisningen utifrån elevernas olika individuella behov. Det är också viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån olika situationer och olika elevers behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad grundskollärare mot årskurs 4-6 eller 1-6 med en bred ämnesbehörighet minsteng, matte, sv och so.
Du har god förmåga att samarbeta med elever, vårdnadshavare och kollegor, vilket bidrar till en god arbetsmiljö på skolan.
Vidare sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt samt din pedagogiska kompetens.
Du som väntar på din lärarlegitimation är också välkommen att söka tjänsten.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
För vissa tjänster inom Marks kommun gäller särskilda krav utifrån lagstiftning och verksamhetens behov. Det kan innebära att säkerhetsprövning genomförs i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585), att svenskt medborgarskap krävs samt/eller att registerkontroll genomförs enligt gällande lagstiftning om registerkontroll.
Information om vad som gäller för den specifika tjänsten lämnas i samband med rekryteringsprocessen.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Välkommen till Öxabäckskolan!
Vi är en skola i utkanten av Marks kommun med närhet till naturen och allt vad den erbjuder, något som vi kan använda i undervisningen på många sätt. Det går ca 75 elever på Öxabäckskolan och de flesta eleverna går på fritidshemmet. Vi har den lilla skolans fördelar, här är alla barn allas barn. Vi arbetar tätt tillsammans i kollegiet med kapitel 1 och 2 i läroplanen.
Vi på skolan har, tillsammans med vår grannskola under flera år arbetet med att skapa de bästa förutsättningarna för våra elever. Detta har vi gjort genom att forma de fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljöerna utifrån de behov som finns. Det skapar en trygg skolmiljö med en undervisning som är meningsfull och präglas av samsyn och ett gemensamt förhållningssätt.
Vi tror på allas lika värde och elevernas vilja att göra rätt. Genom tydliga rutiner, ansvar- och samarbetsmål skapar vi förutsättningar för eleverna att utvecklas till lärande, aktiva och ansvarskännande individer i en trygg och inbjudande miljö. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C314528". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Tf rektor
Ann-Mari Kettisen ann-mari.kettisen@mark.se 0320218701 Jobbnummer
9815137