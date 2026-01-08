Lantarbetare, bevattningsansvarig
2026-01-08
Vill du bli vår nästa expert på bevattning?
Är du en person som trivs utomhus, tar eget ansvar och vill spela en avgörande roll i produktionen av våra lokala bär? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-01-08Om företaget
Sibbesson är ett genuint familjeföretag beläget i den vackra norra delen av Bromölla kommun. Vi är stolta odlare av jordgubbar, hallon, grönsaker och spannmål med fokus på kvalitet och hållbarhet. Läs gärna mer om vår verksamhet på www.sibbesson.se.
Som bevattningsansvarig hos oss har du ett viktigt uppdrag, att se till att våra grödor får exakt rätt mängd vatten för att trivas. Arbetet sker på våra frilandsodlingar och är både varierande och ansvarsfullt.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Planering och genomförande av bevattning.
Tillsyn och enklare underhåll av bevattningsanläggningar och bevattningsmaskiner (Rmv).
Monitorering av fuktnivåer i fält.
Sedvanlig arbetsuppgifter inom lantbruk kommer också att förekomma.
Eftersom vädret styr vår verksamhet kan tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive dagtid, kvällar och helger under högsäsong.
Vem är du?
Vi söker dig som är praktiskt lagd och inte rädd för att ta i när det behövs.
Erfarenhet: Tidigare vana från lantbruk och bevattningssystem är starkt meriterande.
Körkort: B-körkort är ett krav för att kunna ta sig mellan våra odlingar. Alternativt Traktorkort/am.
Personlighet: Du är självgående, punktlig och trivs med att arbeta nära naturen. Du kan arbeta både självständigt eller i ett arbetslag.
Vi erbjuder
En trygg arbetsplats i ett familjärt team.
Möjlighet till anställning alternativt samarbete via F-skatt.
Arbete i en naturskön miljö med högkvalitativa produkter.Så ansöker du
Låter detta som rätt utmaning för dig?
Skicka din ansökan eller frågor till ansok@sibbesson.se
Vi intervjuar löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: ansok@sibbesson.se
