Landskapsingenjör Vikariat

Jönköpings kommun är en stor arbetsgivare med hundratals olika yrkesroller. Vi växer i takt med att kommunen utvecklas med fler invånare, fler bostäder och större utbud. Vi är alltid på jakt efter ny kompetens - medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter, med den gemensamma drivkraften att vilja skapa en bättre kommun att besöka, leva, verka och bo i.
Har du kunskap om markanläggning och växtmaterial? Vill du vara med och påverka den yttre miljön i Jönköpings kommuns fastigheter? Då har du ett jobb att söka.
Ditt nya jobb
I ditt nya jobb kommer du tillhöra Fastighetsavdelningen som ansvarar för att Jönköpings kommuns verksamheter har funktionella och hållbara lokaler. Genom långsiktig planering, energieffektivisering och god skötsel utvecklar, bygger, driver och underhåller avdelningen kommunens fastigheter.
Som Landskapsingenjör på Tekniska Kontoret blir du en av fyra landskapsingenjörer på verksamheten Fastighetsförvaltning. I din roll kommer du se till att kommunens utemiljöer är välplanerade, trivsamma och hållbara. Du kommer arbeta under eget ansvar men även i team med de andra landskapsingenjörerna inom Fastighetsförvaltning.
- Ansvara för grönyteskötsel, vinterväghållning och utveckling av utemiljön på samtliga egenägda fastigheter.
- Följa upp avtal med externa entreprenörer.
- Upphandla och avropa tilläggsarbeten.
- Planera för kommande underhåll.
- Bistå med expertis inom mark och trädgård för våra kunder.
Din kompetensDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad och har en naturlig förmåga att bygga och vårda goda kundrelationer. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du tar ansvar för att driva dina processer framåt. Med din flexibilitet anpassar du dig lätt till förändrade omständigheter och ser möjligheter där andra ser utmaningar.Kvalifikationer
- Teknisk utbildning inom mark/trädgård alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet arbetsgivaren bedömer likvärdig.
- Kunskap om markanläggning och växtmaterial.
- Grundläggande kunskap i Office.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
- Körkort B manuell växellåda.
Meriterande
- Tidigare erfarenhet av arbete som landskapsingenjör eller trädgårdsingenjör.
- GIS-erfarenhet.
- Arbetslivserfarenhet och utbildning inom förvaltning och entreprenadsjuridik.
- Vana av att räkna på entreprenadsjobb.
Vi erbjuder dig
Hos oss väntar ett roligt och varierat arbete där du får utvecklas tillsammans med engagerade kollegor från olika yrkesområden. Vi erbjuder goda möjligheter till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbete. Som medarbetare får du trygga anställningsvillkor, friskvårdsbidrag och möjlighet till distansarbete.
Hos Jönköpings kommun får du mer än bara ett jobb - du blir en del av något större.
Läs mer om:
Bra att veta
Rekryteringen avser ett vikariat på 100% i 11 månader med möjlighet till förlängning, med start december 2025.
Vi läser ansökningar löpande och intervjuer planeras till efter ansökningstidens slut, mellan vecka 45 och 46.
För att underlätta rekryteringen ber vi dig bifoga betyg på adekvat utbildning och tjänstgöringsintyg i din ansökan. Fundera över två referenser om du blir kallad på intervju.
Tillsammans gör vi Jönköpings kommun bättre - för alla. Hos oss får du mer än ett jobb. Välkommen att söka tjänsten som Landskapsingenjör!
Jönköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
