Landskapsarkitekt
Avaron AB / Administratörsjobb / Norrtälje Visa alla administratörsjobb i Norrtälje
2026-02-11
, Vallentuna
, Vaxholm
, Täby
, Värmdö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Norrtälje
, Upplands Väsby
, Sigtuna
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-02-11Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker landskapsarkitekter för ett kommunalt uppdrag där du kan verka som uppdragsledare, handläggare eller medverkande. Rollen innebär att bidra i planering, gestaltning och utveckling av utemiljöer inom offentlig verksamhet, i nära samarbete med beställare och övriga projektintressenter.
ArbetsuppgifterLeda och samordna landskapsarkitekturarbete i projekt, alternativt bidra som handläggare/medverkande
Ta fram underlag och förslag kopplade till utemiljö, gestaltning och utveckling
Samarbeta med projektorganisation och andra discipliner för att driva arbetet framåt
Säkerställa att leveranser och underlag håller god kvalitet utifrån uppdragets behov
KravLandskapsarkitektkompetens för arbete i offentliga utemiljöprojekt
Förmåga att arbeta i roll som uppdragsledare, handläggare eller medverkande i projektSå ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7208062-1835567". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Norrtälje Sportcentrum (visa karta
)
761 42 NORRTÄLJE Jobbnummer
9735763