Läkarassistent
Doktorse Nordic AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sundsvall
2026-02-12
Doktor.se strävar efter att bli det självklara valet vid första vårdkontakt och arbetar för att göra primärvården tillgänglig för alla.
Till Doktor.se Alnö Vårdcentral söker vi nu en läkarassistent som vill vara med på resan mot framtidens primärvård! Du kommer att arbeta patientcentrerat i ett team där ett nära samarbete och vård av hög kvalitet är av högsta prioritet.
Om rollen
Som läkarassistent på Doktor.se Alnö Vårdcentral kommer du arbeta i team där ett nära samarbete och vård av hög kvalitet är av högsta prioritet. Dina arbetsuppgifter kommer främst vara liknande de som våra undersköterskor sköter i vanliga fall.
Exempel på arbetsuppgifter är:
Assistera vid läkarmottagningar
Sedvanligt mottagningsarbete med lättare patienter
Provtagning och laboratorium
Om dig
För att trivas i rollen uppskattar du att arbeta i en föränderlig miljö där du får chans att påverka och bidra med initiativ och nytänkande. Som person är du lösningsorienterad, värnar om god service och bemötande till dina patienter. Vi ser även att du är tydlig, lyhörd och brinner för att skapa skillnad tillsammans med dina kollegor. Vi söker dig med följande kvalifikationer:
Pågående läkarutbildning, minst termin 8
Erfarenhet av arbete inom primärvården är meriterande
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Det är meriterande om du är flerspråkig
Vi erbjuder dig
Hos oss får du en arbetsplats att utvecklas på, fenomenala kollegor och att bli en del av en växande vårdkoncern med många kontaktytor. Tillsammans skapar vi härlig teamkänsla, fin gemenskap och stark kultur!
Vi erbjuder dig också:
Kollektivavtal
Tjänstepension
Vara en del av en härlig arbetsgrupp som samarbetar fint och har roligt tillsammans
Mer praktiska detaljer
Önskad start är 2026-06-15
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på 8 veckor (till och med 2026-08-14)
Omfattningen är heltid 100 %
Din placering kommer vara på Alnö vårdcentral, Raholmsvägen 24
Kan det vara dig vi söker?
Kul, då ser vi fram emot din ansökan! Vi jobbar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan utan skicka gärna in den redan idag - allt du behöver göra är att bifoga ditt CV och svara på några urvalsfrågor.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7219954-1839523". Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Raholmsvägen 24 (visa karta
)
865 31 ALNÖ Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9739757