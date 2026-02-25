Lågstadielärare F-3
2026-02-25
Arbetsplatsbeskrivning
På Fredrikshovs slotts skola går drygt 300 elever. Skolan är indelad i två enheter, Fritids/F-3 samt 4-9. Tack vare våra avgångselevers toppresultat har Fredrikshovs slotts skola placerat sig bland de fem bästa grundskolorna i Sverige i Skolverkets statistik under ett flertal år. Genom att skolan bildar en helhet från förskoleklass till årskurs 9 skapas möjlighet att utveckla ett arbetssätt med kontinuitet och långsiktighet, där kunskaper och färdigheter metodiskt byggs upp till högsta möjliga nivå för varje elev.
Vi söker nu en inspirerande lågstadielärare i världsklass för ett vikariat under läsåret 2026/2027 med undervisning i årskurserna F-3 på vår fantastiska skola.Publiceringsdatum2026-02-25Dina arbetsuppgifter
Vi söker en skicklig, nyfiken och engagerad legitimerad lågstadielärare till vår lågstadieenhet. Som lärare på Fredrikshovs slotts skola ansvarar du för att planera, genomföra och följa upp elevernas lärande.
Du kommer att arbeta som lärare på lågstadiet. I uppdraget ingår även mentorskap. Du samarbetar nära fritidspersonal knuten till din årskurs.
Vi söker dig som är skicklig på att bygga relationer och som har höga förväntningar på eleverna. Fredrikshovs slotts skola arbetar genomgående med singaporematematik samt genrepedagogik. Erfarenhet av detta är meriterande.Kvalifikationer
Du är legitimerad lärare med behörighet för lågstadiet och har flera års erfarenhet av undervisning i årskurserna F-3. Du är trygg i lärarrollen och har väl utvecklad kompetens i planering, genomförande och uppföljning av undervisning.
Du har god erfarenhet av bedömning och dokumentation i lågstadiet. Erfarenhet av arbete med nationella prov i årskurs 3 är meriterande.
Du är en tydlig ledare och van vid kollegialt samarbete. Du engagerar eleverna i lärandet och möter deras olika behov med höga förväntningar, struktur och stöd. Du vill vara med och bidra till utvecklingen av Sveriges bästa skola.
Intervjuer sker löpande.
Den person som erbjuds vikariatet ska visa upp ett utdrag ur polisens belastningsregister i enlighet med bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: sofia.wallstrom@fredrikshovs.e Arbetsgivarens referens
