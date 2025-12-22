Lagerpersonal med truckkort
2025-12-22
, Habo
, Jönköping
, Tidaholm
, Ulricehamn
, Jönköping
, Ulricehamn
, Falköping
, Hjo
Publiceringsdatum2025-12-22Om tjänsten
Vi har nu tjänster att tillsätta hos vår kund som arbetar med lager. Detta är ett långsiktigt uppdrag med stor chans till övertag hos kunden. För att söka tjänsten så är det krav på att man har B-körkort och tillgång till bil då det inte går att åka kommunalt till arbetsplatsen. Man ska också ha truckkort A+B
Vi kommer att intervjua löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Orderplock till kund både manuellt och med truck. Arbeta i affärssystem
Krav för tjänsten:
• Truckkort A+B
• B-körkort och tillgång till bil
• Tidigare arbetserfarenhet från lager/orderplock
• Behärska svenska språket i tal och skrift
Vem är du?
Vi söker dig som har arbetat inom orderplock tidigare, referenstagning kommer att ske.
Som person ska du vara driven och bidra till en bra arbetsmiljö. Du ska ha kunna arbeta både själv men också i ett team med inställningen "laget före jaget"
Att komma i tid och ha hög närvaro tror vi att du ser som en självklarhet.
Vi ser både manliga och kvinnliga sökande.
Eventuella namngivna referenter bör ha kännedom om att de finns i dina ansökningshandlingar.
Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering. Uniflex finns i Sverige, Norge och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen samt Byggföretagen och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt ISO 45001.
På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder vi följande:
• Kollektivavtal
• Tjänstepension
• Friskvårdsbidrag och andra personalförmåner
• Försäkringar
• Marknadsmässig lön
• Karriär och utveckling
Vi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra värderingar passion & execution. Ersättning
