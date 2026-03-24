Lagermedarbetare under däckssäsong
Starfinder AB / Maskinreparatörsjobb / Stockholm Visa alla maskinreparatörsjobb i Stockholm
2026-03-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Starfinder AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Är du stark, självgående och van vid att ta i? Då vill vi höra från dig! Publiceringsdatum2026-03-24Dina arbetsuppgifter
Arbeta i verkstadens däcklager.
Ansvara för rengöring av däck hos en av våra kunder.
Jobba i en miljö med professionella kollegor och högt tempo.Profil
Arbetsvillig, stresstålig och inte rädd för fysiskt arbete.
Självgående med ett trevligt bemötande mot kunder och kollegor.
B-körkort krävs.
Meriterande med erfarenhet av däckskifte.
Vi erbjuder
Heltid, start i mars
Uppdrag på ca 1-2 månader med goda möjligheter till förlängning.
Dagtid måndag-fredag.
Du blir uthyrd via Starfinder med stöd från en konsultchef under hela uppdraget.
Har du frågor om tjänsten? Kontakta Amanda Svenberg på 076-009 77 46 eller Thilda Bernlind på 072-099 60 97. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Starfinder AB
(org.nr 559193-7205) Arbetsplats
Starfinder ab Kontakt
Thilda Bernlind thilda.bernlind@starfinder.se Jobbnummer
9816462