Lagermedarbetare sökes till Pro Optix!
2025-09-18
Vill du arbeta i en flexibel och varierad lagerroll i en modern kontorsmiljö? Pro Optix söker nu en noggrann och ansvarstagande lagermedarbetare till sitt kontor i Nacka.
OM TJÄNSTEN
Pro Optix är en svensk leverantör av avancerade fiber- och nätverkslösningar. Företaget erbjuder ett brett sortiment av produkter för optisk kommunikation, inklusive transceivers, WDM-system och fiberkablar. Med fokus på kvalitet, teknisk expertis och kundanpassade lösningar samarbetar Pro Optix med operatörer, företag och datacenter i hela Europa.
I rollen som lagermedarbetare hos Pro Optix kommer du att ha ett varierat ansvar där du hanterar plock och pack av beställningar, sköter in- och utleveranser samt arbetar med orderhantering i företagets system. Du ansvarar även för den dagliga lageradministrationen och bidrar till att flödet fungerar smidigt i en kontorsbaserad miljö.
Lagret är integrerat i kontorsmiljön och hanterar lättare elektronikprodukter, vilket innebär att tunga lyft är ovanliga och truckkort inte krävs. Du blir en del av ett mindre team där samarbete och initiativförmåga värderas högt.
Tjänsten är på heltid med arbetstider mellan 08:00 och 17:00 på vardagar, med viss flexibilitet. Start sker under hösten, då nuvarande kollega går i pension i november. Tjänsten innebär att du börjar som konsult via Academic Work med möjlighet till anställning direkt hos Pro Optix efter 6 månader.
Dina arbetsuppgifter
• Plocka och packa beställningar enligt orderlistor
• Hantera in- och utleveranser av produkter
• Sköta orderhantering och enklare administration i system
• Bidra till att lagermiljön fungerar smidigt i det dagliga arbetet
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare arbetslivserfarenhet, gärna från lager eller liknande arbete
• Har god datorvana och är bekväm med att arbeta i system
• Är noggrann, metodisk och tar ansvar
• Trivs med varierande arbetsuppgifter och kan ta egna initiativ
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Initiativtagande och självgående
• Noggrann och ansvarstagande
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
