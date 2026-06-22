Lagermedarbetare - extra vid behov
INF Company AB / Lagerjobb / Höganäs Visa alla lagerjobb i Höganäs
2026-06-22
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Vi söker en noggrann, snabb och stresstålig medarbetare till vårt lager i Höganäs. Vi växer och behöver därför förstärka vårt team med ytterligare en kollega som ser till att våra kunder får snabba och felfria leveranser.
Du måste vara flexibel och kunna hoppa in och jobba med kort varsel under våra arbetstider (måndag - fredag 8:30-17:00). Inledningsvis kommer du att arbeta deltid, men i framtiden kan det finnas möjlighet för utökning till heltid. Vi ser gärna att du kan börja omgående.
Hos oss kommer du att hjälpa till med inkommande och utgående gods. Det innebär uppgifter som att fylla upp hyllorna, plocka och packa, generera fraktetiketter samt se till att det är ordning och reda i våra lagerlokaler.
Du ska kunna prata och skriva bra engelska och gärna kunna kommunicera på svenska i tal. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av lagerarbete eller från serviceorienterade jobb som servering eller butik, samt om du har körkort.
INF Company AB säljer ett brett sortiment av produkter via egna hemsidor samt på olika digitala marknadsplatser i både Sverige och övriga Europa. Vi siktar på att fortsätta växa de kommande åren och det kommer att finnas intressanta utvecklingsmöjligheter för rätt person. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare INF Company AB
(org.nr 556705-9349), https://inf.se
Lokegatan 5 (visa karta
)
263 37 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9973603