Lagerledare
2026-04-13
Vi tror inte att det är i stålet eller i röret som vår framgång sitter. Det är i människan - som vänder och vrider på ett problem, som lyssnar och som förstår, som är trevlig att möta och enkel att tycka om. På Heléns bygger vi starka team och en positiv företagskultur, där våra medarbetare ges spelutrymme att forma sin egen karriär. Som Skandinaviens ledande leverantör av industriella stålrörslösningar kan vi erbjuda varierande arbetsuppgifter, en hel del personligt ansvar och internationella karriärmöjligheter, vilket skapar förutsättningar för utveckling och framgång - för både dig och Heléns.
Vill du ta ett helhetsansvar för lagerverksamheten i en dynamisk industrimiljö där förbättring, struktur och ledarskap står i centrum? Som Lagerledare hos oss får du en nyckelroll i att leda, utveckla och optimera verksamheten med fokus på säkerhet, kvalitet, effektivitet och engagerade medarbetare.
Om rollen
Som Lagerledare har du ett övergripande ansvar för att leda och utveckla lagerverksamheten inom ditt område. Du driver det dagliga arbetet framåt samtidigt som du arbetar strategiskt med att förbättra processer, flöden och arbetssätt. Ditt team består av 20 lagermedarbetare som arbetar skift.
Du leder enligt företagets ledarskapspolicy, verksamhetssystem och värderingar, och är en förebild i organisationen genom ett närvarande, tydligt och tillitsfullt ledarskap.
I rollen ansvarar du för att verksamheten når uppsatta mål inom säkerhet, kvalitet, leveransprecision och produktivitet. Du arbetar aktivt med ständiga förbättringar, daglig styrning och ett strukturerat arbetssätt där LEAN och 5S är viktiga verktyg.
Dina huvudsakliga ansvarsområden omfattar bland annat:
Leda och fördela det dagliga arbetet inom teamet Säkerställa rätt bemanning och kompetensförsörjning Ansvara för arbetsmiljö och säkerhet inom ditt område Driva förbättringsarbete inom lagerflöden, processer och arbetssätt Följa upp och analysera KPI:er såsom produktivitet, leveransprecision och avvikelser Säkerställa effektiv hantering av inkommande gods, lagring och utleveranser Koordinera flöden mellan lager, produktion, inköp och planering Säkerställa korrekt lagerbokföring, spårbarhet och systemhantering Hantera avvikelser kopplade till material, kvalitet och leveranser Avvikelsehantering med koppling till kvalitetsmetodik (t.ex. 8D) Bidra till utveckling av layout, flöden och resursutnyttjande Säkerställa att maskiner och verktyg underhålls och används korrekt
Du har mandat att prioritera inkommande leveranser, stoppa material vid avvikelser samt initiera förbättringar i processer och arbetssätt.Vi söker dig som
Vi söker en trygg och erfaren ledare med bakgrund inom lager och logistik, som trivs i en operativ roll med stort ansvar och många kontaktytor.
Du har:
Erfarenhet av ledarskap inom lager, logistik eller produktion
God förståelse för materialflöden och logistikprocesser
Kunskap inom kvalitet, spårbarhet och lagerstyrning
Erfarenhet av affärssystem, gärna SAP S/4HANA eller liknande
Vana att arbeta med KPI:er och uppföljning via Excel alt. Power BI
Erfarenhet av LEAN, 5S och förbättringsarbete med verktyg som 8D, DMAIC
Som person är du:
En tydlig, kommunikativ och närvarande ledare
Coachande och engagerad i att utveckla medarbetare och team
Strukturerad, analytisk och lösningsorienterad
Initiativrik och förändringsbenägen
Samarbetsorienterad med god förmåga att skapa engagemang
Tillitsfull, ansvarstagande och en förebild i ditt ledarskap
Resultatorienterad med helhetssyn
Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift.Vi erbjuder dig
Hos Heléns blir du en del av ett härligt team där kunden alltid står i centrum. Vi arbetar nära varandra och hjälps åt för att uppnå resultat, energi och arbetsglädje. Hos oss får du jobba på en professionell arbetsplats i en spännande och modern miljö, med bra förmåner och kollektivavtal. Vi har en engagerande kultur där din kunskap och nyfikenhet kommer till användning varje dag. Våra trevliga och ambitiösa medarbetare visar omtanke, är engagerade och inkluderande. Vi hoppas få välkomna dig
Låter det som rätt utmaning för dig? Välkommen med din ansökan senast 26 april.
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om rollen är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andreas Nilsson, via e-post: andreas.nilsson@helens.se
Heléns lagerför, bearbetar och levererar Skandinaviens bredaste sortiment av stålrör, stång och profiler till industrin. Med gedigen kunskap som vilar på snart 100 års erfarenhet av branschen och i nära samarbete med våra kunder, tar vi fram ett optimalt och kostnadseffektivt upplägg - från konstruktions- och produktionslösningar, till logistik- och affärslösningar. Heléns är en del av nederländska Van Leeuwen Pipe and Tube Group och tillsammans är vi verksamma i praktiskt taget alla industrisektorer, med ett nätverk som består av fler än fyrtio filialer lokaliserade världen över. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heléns Rör AB
Västergårdsvägen 16
301 04 HALMSTAD Arbetsplats
Halmstad Kontakt
Sofia Göransson 035-149108
