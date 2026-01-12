Lagerkoordinator
Som Lagerkoordinator är du den som får varuflödet att fungera - från beställning och mottagning till packning och utkörning. Du håller ordning på lagret, ser till att rätt saker finns på rätt plats och stöttar våra kiosker, restauranger och försäljningsenheter med det som behövs för att leverera toppservice till våra gäster.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Säkerställa ordning, struktur och hygien på lagret enligt verksamhetens rutiner
Ta emot och kontrollera leveranser
Organisera lagerytor och optimera flöden
Hålla lagersaldon uppdaterade och rapportera brister eller avvikelser
Beställa varor för kiosker, restauranger och övriga försäljningsenheter
Optimera inköp efter säsong, försäljningsvolym och kampanjer
Föra dialog med leverantörer vid avvikelser eller produktfrågor
Säkerställa att inköp är kostnadseffektiva och följer verksamhetens standard
Planera och genomföra dagliga utkörningar av varor till våra olika enheter
Prioritera och strukturera leveranser för att säkerställa effektiv drift
Lasta och lossa varor på ett säkert sätt
Som Lagerkoordinator är du strukturerad, noggrann och trivs i en roll där du får skapa ordning och se till så att allt flyter. Du arbetar effektivt, tar egna initiativ och har lätt för att samarbeta med både kollegor och leverantörer. Du är van vid fysiskt arbete, har en god känsla för logistik och gillar att ligga steget före. Eftersom rollen innebär daglig kommunikation med både kollegor och gäster talar du obehindrad svenska och engelska. Erfarenhet av lager, logistik och inköp är meriterande. B-körkort är ett krav.
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vad kan vi erbjuda?
Hos oss handlar jobbet inte bara om att leverera minnesvärda upplevelser till våra gäster - det är lika mycket om att skapa härliga stunder för dig själv och dina kollegor. Vi skrattar, hjälps åt och har kul tillsammans varje dag. Här hittar du inte bara ett jobb utan också möjligheten att skaffa vänner för livet.
Arbetstider varierar, det förekommer arbete morgon, dagtid, kvällstid och helger. Anställningen är en säsongsanställning på 80-100% och sommarsäsongen pågår under juni-augusti. Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal med Vista-HRF Gröna riksavtalet. Vi erbjuder personalboende och har även en personalcamping för dig med egen van, husvagn eller tält.
Tjänsterna kan komma att tillsättas innan ansökningstiden utgår.
Nöjesparken Leksand Sommarland i Dalarna är ett riktigt äventyr för barnfamiljer under sommaren. Innanför grindarna väntar ett stort utbud aktiviteter och attraktioner. Några av våra populäraste attraktioner är Wipeoutbanan i Siljan, Lasertag, Höghöjdsbanor för stora och små, och så förstås vårt Vattenland med tempererade pooler och vindlande vattenrutschkanor. Våra 250 sommarungdomar tar emot upp till 6000 gäster per dag.
Leksand Sommarland är en del av Leksand Resort AB, en ledande koncern inom Dalarnas besöksnäring. Hos oss hittar du även anrika Hotell & Restaurang Moskogen samt restaurang- och cateringverksamheten Mat vid Siljan. Sedan 2022 är vi en del av First Camp - Nordens största campingkoncern.
