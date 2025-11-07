Lagerchef
Tjänsten
Regin befinner sig i en stark tillväxtfas och vi söker nu en engagerad ledare för vår site och lagerverksamhet i Osby.
För rätt person erbjuds en ansvarsfull och omväxlande tjänst i ett framtidsorienterat företag med en bred produktportfölj och en stark miljöprofil. Vi levererar automationslösningar med visionen om framtidens hållbara fastigheter där vi värdesätter innovation, samarbete och engagemang.
Tjänsten som lagerchef är en nyckelroll i vår verksamhet, där vi står inför en förändringsresa med utveckling av lagerprocesser och införande av ett nytt affärssystem. Rollen är verksamhetsnära och omfattar ett brett spektrum av ansvarsområden. Du kommer att leda och utveckla teamet och verksamheten, aktivt delta i den dagliga driften samt ansvara för fastigheten.
Vi erbjuder en dynamisk och stimulerande arbetsmiljö där din insats verkligen gör skillnad. Hos oss får du möjlighet att växa och bidra till vår resa mot en hållbar framtid. Vi erbjuder en arbetsplats som prioriterar trivsel och utveckling.
Vem är du?
För att trivas och lyckas i rollen har du en gedigen erfarenhet av lagerverksamhet med stort intresse och kompetens inom teknik och logistik. Du hanterar en varierad arbetsdag som innehåller både administrativa uppgifter och praktiskt lagerarbete. Du är tillgänglig och har viljan att utvecklas och förbättras.
Som ledare är du handlingskraftig, kommunikativ och tydlig, med förmågan att skapa struktur och driva teamet mot en effektiv och säker lagerdrift. Du är en förändringsledare som motiverar och engagerar dina medarbetare. Du har ett starkt kund- och servicefokus och skapar ett positivt och samarbetsinriktat arbetsklimat.
Du har ett stort fokus på resultat och är van vid att formulera tydliga mål samt driva arbetet mot uppsatta leveranser med hög kvalitet och effektivitet.
Tjänsten är utmanade och innebär frihet under ansvar, vilket ställer krav på att du är självgående och kan planera ditt arbete på ett strukturerat sätt.
Arbetsuppgifter
Leda och coacha ett team av lagerarbetare
Hantera kundordrar genom plock, pack och utleverans av dessa
Planera och organisera daglig lagerhantering för att uppnå högsta kvalitet och effektivitet
Säkerställa att alla säkerhets- och miljöföreskrifter följs
Leda utveckling av lagerprocesser med implementering av nytt affärssystem (Dynamics)
Etablera lean-principer och strukturerade processer för kontinuerlig förbättring och kostnadseffektivitet
Ansvara för underhåll och drift av fastighet, inklusive planering av underhållsarbete och hantering av externa leverantörer
Kvalifikationer
Gymnasieutbildning
Stor erfarenhet av lagerverksamhet med målstyrning och uppföljning
Dokumenterad ledarskapserfarenhet med förmåga att motivera och utveckla team
Stark organisatorisk förmåga och en lösningsorienterad inställning
Grundläggande kompetens inom affärssystem och digitalisering av lagerverksamhet
Utmärkt kommunikations- och samarbetsförmåga
Goda kunskaper i svenska och engelska
B-körkort
Meriterande
Eftergymnasial utbildning
Kunskap om moderna lagerprocesser
Erfarenhet av fastighetsförvaltning
Truckkort A2, B1, B2
Vårt erbjudande - Följ med på vår resa mot en hållbar framtid!
Vi erbjuder dig möjligheten att bli en del av Regins fantastiska resa. Vi har en lång historia och många framgångsrika år bakom oss, men vårt största fokus är vår tillväxtresa framåt.
På Regin stöttar, utmanar och hjälper vi varandra. Bland engagerade kollegor i en positiv företagskultur får du möjlighet att växa och utvecklas. Kulturen på Regin är öppen, inspirerande och bekräftande, med en genomgående stor passion för hållbarhet och miljö.
Om du verkligen vill göra skillnad är det här platsen för dig!
