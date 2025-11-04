Lagerarbetare Till Note Lund AB
Är du en noggrann och engagerad person som gillar att arbeta praktiskt och strukturerat? Vi söker nu en lagerarbetare som vill bidra till ett smidigt och kvalitetsfokuserat lagerflöde och samtidigt få möjlighet att utvecklas i en dynamisk och trivsam arbetsmiljö!Publiceringsdatum2025-11-04Om tjänsten
Det här är ett konsultuppdrag på 6 månader med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att NOTE Lund har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och NOTE Lund en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.
Om företaget
NOTE är en av norra Europas ledande partner för elektroniktillverkning. NOTE tillverkar och monterar kretskort, elektronikmoduler och kompletta produkter för branscher som medicinteknik, industri och kommunikation.
Med produktionsanläggningar i Sverige, Finland, Estland, England, Bulgarien och Kina kombinerar NOTE högkvalitativ tillverkning med flexibel logistik. Denna tjänst som lagerarbetare är placerad i Lund, där de har en fabrik med ca 100 anställda. De fokuserar på hög precision, hållbarhet och kundanpassade lösningar, vilket gör dem till en pålitlig partner inom elektronikproduktion.
Arbetsuppgifter
I rollen som lagerarbetare hos NOTE Lund ansvarar du för företagets utleveranser och ser till att varje leverans når kunden på ett korrekt och effektivt sätt. Tillsammans med din kollega packar och skickar du varor, hanterar tull- och fraktdokumentation samt bokar transporter. Du arbetar med hela processen kring utleveranser, från att registrera och bekräfta kundorder till att följa upp så att allt gods hanteras strukturerat och säkert.
Rollen innebär även kundkontakt gällande order och leveranser, där du bidrar till en professionell och smidig serviceupplevelse. Dessutom deltar du i att utveckla och effektivisera företagets frakt- och transportflöden samt säkerställer att gällande logistik- och fraktavtal följs.
Ansvara för utleveranser samt hantera frakt- och tull-dokumentation
Följa upp kundorder och säkerställa smidiga leveranser
Bidra till förbättring och effektivisering av frakt- och transportflöden
Utbildning, erfarenhet och personliga egenskaper
Avslutad och godkänd gymnasieexamen
Erfarenhet av lagerarbete eller logistik
Tjänsten ställer krav på truckkort
Erfarenhet av att arbeta med ERP-system är meriterande
Goda kunskaper i svenska och engelska
För att trivas och lyckas i rollen som lagerarbetare tror vi att du är en självständig och engagerad person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en proaktiv inställning och ser vad som behöver göras. Vidare är du prestigelös och hjälper gärna till där det behövs.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, och du har en god samarbetsförmåga. Eftersom rollen innebär att hantera utkommande gods och säkerställa ett smidigt lagerflöde, är det viktigt att du arbetar noggrant och strukturerat. Eftersom NOTE Lund erbjuder en dynamisk arbetsmiljö med möjlighet att utvecklas, ser vi gärna att du har en vilja att lära och förbättra processer.
Övrig information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid Plats: Lund Lön: Enligt GFL
Vi använder en kompetensbaserad metodik i alla rekryteringsprocesser för att säkerställa fördomsfria urval. Vi jobbar också med löpande urval, vilket innebär att vi tar ner annonsen när tillräckligt många kandidater har ansökt. Om du blir aktuell för tjänsten kommer vi att kontakta dig för en första telefonintervju. Oavsett om du går vidare i processen eller inte så kommer du att få återkoppling på din ansökan.
Har du frågor? Hör gärna av dig! info@bravura.se
010-171 47 10
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Detta är ett heltidsjobb.
