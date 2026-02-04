Lagerarbetare Till Logent | Saab
2026-02-04
Vi söker nu kompetenta och engagerade medarbetare till SAAB:s lager i Tannerfors. Tjänsten avser arbete inom avdelningen för inre spridning.
Inre spridning är benämningen på den avdelningen som står för den sista delen av materialleveransen ut i produktion. Vi arbetar primärt inne i verkstäderna, nära SAABs operatörer och maskiner, och tillser att produktionen kan hållas igång i ett så högt tempo som möjligt, men även utanför och mellan produktionslokalerna. Storleken på materialet varierar och ställer därför krav på flexibilitet och eget stort ansvar. Vi använder personbilar, truckar av olika typer och materialvagnar som man går med. Rollen kräver att du är social och serviceinriktad, och att du har förarbevis för truck samt körkort för personbil.
Om du redan arbetar inom lagerverksamhet och är redo för nya utmaningar är detta din möjlighet. Vi söker dig som är noggrann och kvalitetsmedveten lagspelare som trivs i en dynamisk arbetsmiljö och gärna arbetar mot gemensamma mål.
Du tar initiativ, arbetar självständigt och har god förståelse för avdelningens processer. Rollen innebär nära samarbete med både kollegor och kunder, och därför krävs god kommunikationsförmåga samt flytande svenska i tal och skrift.
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Arbetstiderna är förlagda på dagtid, måndag till fredag 07:00-16:00. Finna även en öppning för 3-skift.
Arbetstider, 3-skift rullande:
Natt:
Sön 20:18 - mån 06:18
Mån - ons 22:00 - 07:00
Dag:
Mån - fre 06:00 - 15:00
Kväll:
Mån - tors 13:30 - 23:18

Publiceringsdatum2026-02-04

Kvalifikationer
Truckkort A+B samt erfarenhet av truckkörning
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
B-körkort
Flytande i svenska språket i tal och skrift
Behärska engelska i tal och skrift
Meriterande:
Tidigare erfarenhet inom servicebranschen
God datorvana
Om ansökan:
Då arbetsplatsen är ett säkerhetsklassat område kräver befattningen att du genomgår och godkänns gällande bestämmelser för säkerhetsskydd.
Urval görs löpande och tilltänkt startdatum är i februari.
Sista dag att ansöka är 2026-02-25
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Logent Bemanning AB
(org.nr 559041-6714), https://jobb.logent.se
587 23 LINKÖPING

Arbetsplats
