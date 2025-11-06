Lagerarbetare sökes i Umeå
2025-11-06
Vi söker en pålitlig och strukturerad person som vill arbeta extra på vår kunds lager i Umeå. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsjobb eller söker ett flexibelt extrajobb vid sidan av annan sysselsättning.Publiceringsdatum2025-11-06Dina arbetsuppgifter
Plock och pack av ordrar
Mottagning av leveranser och hantering av returer
Säkerställa ordning och renlighet i lagermiljön
Uppdatera information i kundens lagersystem
Vi söker dig som:
Tar ansvar och arbetar noggrant
Trivs med fysiskt arbete och ett högt arbetstempo
Är punktlig, organiserad och samarbetar väl med andraOm tjänsten
Plats: Umeå
Omfattning: Behovsanställning, flexibla tider (dag, kväll eller helg)
Start: Så snart som möjligt
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Om Onlinebemanning
Vi är ett ungt och modernt rekryteringsbolag som eftersträvar ett mer rättvist, digitalt och mänskligt sätt att matcha människor med jobb. Hos oss söker du jobb utan CV, allt sker online, och vi ser individen bakom ansökan.
Vi riktar oss främst till enklare jobb och instegsroller, exempelvis inom lager, logistik, städ, butik och service. Roller som ofta är perfekta för den som vill börja jobba direkt - oavsett om man är student, ny i Sverige eller bara söker något nytt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-05
https://onlinebemanning.se/
Onlinebemanning Jobbnummer
9591555