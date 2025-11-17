Lagerarbetare sökes i Gävle!
Gillar du att vara aktiv, hålla ordning och att ha kul på jobbet? Perfekt! Vi söker dig som vill hoppa in extra på vår kunds moderna lager i Gävle och hjälpa till med plock, pack och att hålla snyggt bland hyllorna.
Ingen erfarenhet? Inga problem! Det viktigaste är att du har rätt inställning, gillar att hålla igång och kommer till jobbet med ett leende.
Vi erbjuder:
Flexibla arbetstider som passar ditt schema
Ett skönt gäng som gillar att samarbeta
Ett aktivt extrajobb som nästan räknas som gratis träning
Vi söker dig som:
Är noggrann, punktlig och pålitlig
Trivs med fysiskt arbete och full fart
Kan börja inom kort
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och startar så snart vi hittar rätt person!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Social attitude AB
