Lagerarbetare säsongs/vikarie
Mårdskog & Lindkvist AB / Lagerjobb / Norrköping Visa alla lagerjobb i Norrköping
2026-05-25
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mårdskog & Lindkvist AB i Norrköping
, Jönköping
, Kalmar
eller i hela Sverige
Mårdskog & Lindkvist Matgrossisten AB, en ledande restauranggrossist i Sydsverige, söker nu lagerarbetare för säsongsarbete/vikariat till vår anläggning i Norrköping.
Med kontor och lager i Norrköping, Jönköping och Kalmar, samt ett täckande distributionsområde från Norrlandslän till Skåne, är vi den lokala grossisten som erbjuder ett brett sortiment på över 8000 artiklar. Vi levererar allt som en restaurang, storkök eller gatukök kan tänkas behöva. Vår närhet till kunderna gör att vi kan upprätthålla en hög servicenivå och genomföra korta, effektiva transporter.
En av våra styrkor är vårt starka samarbete mellan olika funktioner i företaget - från sälj och transportledare till lagerarbetare och chaufförer. Tillsammans säkerställer vi att våra kunder får sina livsmedelsleveranser i tid och med högsta kvalitet. Vi tar snabba beslut och finns alltid till hands för att hjälpa våra kunder vid akuta behov.
Vi värdesätter mångfald och ser det som en styrka att ha medarbetare med olika bakgrunder och erfarenheter. För oss är det en självklarhet att sätta kunden i centrum och att erbjuda service av högsta kvalitet. Det är just vår dedikerade personal som är en nyckelfaktor till vår framgång.
Vi söker dig som bidrar med ansvarstaganden, följer företagets riktlinjer samt vill vara en del utav vår team-känsla. A1-A4 truckbehörighet är meriterande samt lagererfarenhet.
Lön och förmåner
Enligt kollektivavtalet (Handels)
Skicka din ansökan och CV till reuf.okanovic@mardskog.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-08
E-post: reuf.okanovic@mardskog.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mårdskog & Lindkvist AB
(org.nr 556080-6449)
Tenngatan 8 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Jobbnummer
9925132