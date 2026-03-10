Lagerarbetare i Uppsala sökes
Astani Wear AB / Lagerjobb / Uppsala
2026-03-10
Agil Rekrytering söker en lagerarbetare för extrajobb till uppdrag hos kund i Uppsala. Det här är ett uppdrag för dig som vill arbeta praktiskt, bidra direkt i verksamheten och trivs i en miljö där tempo och struktur är viktigt.
Om uppdraget
• Plock och pack av varor enligt givna rutiner
• Mottagning och hantering av leveranser
• Säkerställa ordning och struktur i lagermiljön
• Följa rutiner för kvalitet, säkerhet och arbetsflöde
Vi söker dig som
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetsvillig
• Trivs med fysiskt arbete och ett högt tempo
• Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
• Kommunicerar på svenska eller engelska
• Erfarenhet från lager eller logistik är meriterande men inget krav
Förutsättningar
• Plats: Uppsala
• Omfattning: Extrajobb / behovsanställning
• Start: Omgående eller enligt överenskommelse
Urval sker löpande. När rätt match identifieras går vi vidare direkt.
Skicka in din ansökan - vi återkopplar snabbt.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Astani Wear AB
(org.nr 559221-0750), https://agilrekrytering.se/ Arbetsplats
Agil Rekrytering Jobbnummer
9786486