Lagerarbetare
Solar Sverige AB / Lagerjobb / Örebro Visa alla lagerjobb i Örebro
2025-09-24
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solar Sverige AB i Örebro
, Lekeberg
, Västerås
, Norrköping
, Karlstad
eller i hela Sverige
Hej!
Innan 10 oktober behöver vi stärka upp vårt team med flera flexibla och ansvarstagande lagermedarbetare som har erfarenhet av lagerarbete och truckkörning. Är du den vi söker?!
Vi kan just nu erbjuda visstidsanställning, främst eftermiddag/kväll måndag till fredag. Då vi rekryterar med kort varsel krävs att du som är intresserad av tjänsten är tillgänglig omgående.
Under 2026 kommer vårt nya logistikcenter i Kumla att tas i drift och kommer att utgöra navet för Solars Sveriges distribution. Lagret är i huvudsak indelat i avdelningarna godsmottagning, smågods, volymgods, långgods och kabelhantering. Denna tjänst är först aktuell på centrallagret i Örebro, under 2026 öppnar vi upp vår verksamhet i Kumla dit du som medarbetare följer med oss! Publiceringsdatum2025-09-24Kvalifikationer
God erfarenhet av lagerarbete
Truckkörkort A+B och god erfarenhet av truckkörning
Erfarenhet av att arbeta i SAP (meriterande)
God fysik
Vi erbjuder bland annat förmåner som
Kollektivavtal och tjänstepension är grundläggande självklarheter
Företagshälsovård
Friskvårdsbidrag
Sjukvårdsförsäkring - Grupp och individ
Förmånscykel
För oss är personlig utveckling viktigt och många har gjort interna resor hos oss, några av dessa kan du läsa om här.
Kontakt & ansökan
Är du nyfiken på oss? Vi rekryterar löpande så tveka inte på att skicka in din ansökan reda idag! Vill du ha mer information om rollen kan du kontakta: HR, hr@solar.se
. Vi tar enbart via emot ansökningar via systemet.
I Solars rekryteringsprocess krävs ett utdrag ur belastningsregistret inför en eventuell anställning.
Varmt välkommen med din ansökan via länk! Ersättning
Enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Solar Sverige AB
(org.nr 556241-0406) Kontakt
HR
Alice Caesar HR@solar.se Jobbnummer
9525109