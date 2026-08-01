Lagerarbetare - Skellefteå - Extrajobb
STB Stockholm AB / Lagerjobb / Skellefteå Visa alla lagerjobb i Skellefteå
2026-08-01
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Next Bemanning söker nu lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Skellefteå. Tjänsten passar dig som studerar, har ett annat deltidsarbete eller söker ett flexibelt extrajobb där du får arbeta praktiskt i en aktiv och välorganiserad arbetsmiljö.
Som lagerarbetare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten och bidrar till att varuflödet fungerar smidigt och effektivt. Vi söker dig som trivs med fysiskt arbete, gillar att arbeta i team och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Om rollen
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov men innefattar bland annat:
Plock och pack av kundorder enligt givna rutiner
Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
Sortering, märkning och placering av varor i lagret
Hantering av returer och enklare avvikelser
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Säkerställa ordning, struktur och en trygg arbetsmiljö
Bidra till ett effektivt och välfungerande logistikflöde
Vi söker dig som
Vi tror att du är en ansvarstagande person som trivs i ett högt tempo och tycker om att arbeta praktiskt.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och arbetar strukturerat
Tar ansvar och har en positiv inställning
Trivs med fysiskt arbete och varierande arbetsuppgifter
Kan arbeta både självständigt och tillsammans med andra
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Kommunicerar på svenska eller engelska
Har grundläggande datorvana
Tidigare erfarenhet av lager eller logistik är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt engagemang, arbetsvilja och förmågan att bidra till en god arbetsmiljö.Publiceringsdatum2026-08-01Om tjänsten
Plats: Skellefteå
Anställningsform: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider – dag, kväll eller helg beroende på verksamhetens behov
Start: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
10017807