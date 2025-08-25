Lageransvarig
2025-08-25
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
Lageransvarig till Frans August
Frans August växer och vi söker nu en lageransvarig som vill ta helhetsansvaret för vårt lager och samtidigt leda ett mindre team i vardagen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från liknande bransch - gärna tält, lager eller ställningsföretag.
Är en naturlig ledare som kan inspirera och skapa struktur.
Har en positiv inställning, är lösningsorienterad och ser möjligheter i utmaningar.
Är noggrann, ansvarstagande och trivs med att arbeta både praktiskt och organisatoriskt.
Körkort B.
Truckkort.
Goda kunskaper i svenska (tal & skrift).
Goda kunskaper i engelska (tal).
Om rollen
Som lageransvarig hos oss får du en central roll i att planera, organisera och driva vårt lagerarbete. Du ansvarar för att rutiner följs, material hanteras effektivt och att ditt team arbetar mot gemensamma mål. Vi ser gärna att du är van att arbeta strukturerat och samtidigt flexibel när tempot växlar.
Vi erbjuder
En spännande roll i ett växande företag där du får möjlighet att påverka och utveckla både lagret och dina kollegor. Hos oss är det högt i tak, mycket energi och en kultur där vi hjälper varandra framåt.
Låter detta som något för dig? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24
E-post: jobb@fransaugust.se Arbetsgivarens referens
(org.nr 559163-7342), http://www.fransaugust.se
David Adrians väg (visa karta
)
