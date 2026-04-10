Lageradministratör | Sommarvikariat
2026-04-10
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania Bemanning AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vår vision är simpel. Med starka samarbetspartners och en gedigen erfarenhet i branschen arbetar vi på Scania Bemanning mot att bli den mest självklara lokala aktören inom bemanning, rekrytering och konsultation.
Nu söker vi en person som kan stötta vår samarbetspartner med deras administrativa delar under semesterperioden 22 juni till och med 21 augusti. Efter perioden kommer arbetet utvärderas och kan därefter övergå till en tillsvidaretjänst för rätt person.Publiceringsdatum2026-04-10Dina arbetsuppgifter
Som lageradministratör kommer du arbeta med det dagliga arbetet på vår kunds lager. Det innefattar bl.a. tulldokumentation, bokning av personal, bokning av containers, förberedelse av orders för dagspersonalen, mm.. Du kommer ha daglig kontakt med lagerpersonal, speditörer, tullombud, kunder och samarbetspartners. Kvalifikationer
• Erfarenhet av administration på lager
• Gott förhållningssätt till kollegor och samarbetspartners
• Tillgänglig under hela perioden (22 juni - 21 augusti)
• Truckkort A+B
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skriftAnställningsvillkor
Start: 22 juni (ev. tidigare)
Slut: 21 augusti (kan eventuellt bli tillsvidare)
Ort: Malmö
Arbetstider: 7.00 - 16.00
Omfattning: Heltid under vikariatet Profil
Som person är du strukturerad och noggrann, du klarar av att hålla ordning på många parallella flöden (personal, orders, containers, dokument) samtidigt som du har ett öga för detaljer vilket är särskilt viktigt i tullhandlingar och orderdata där fel kan bli kostsamma. Du behöver vara ansvarstagande och pålitlig och ha en förståelse för konsekvenser av försenade bokningar eller felaktig dokumentation. Du behöver kunna följa rutiner och deadlines samtidigt som du är flexibel och stresstålig. Det betyder att du snabbt kan ställa om vid sena leveranser, personalfrånvaro eller ändrade prioriteringar samtidigt som du behåller ditt lugn. Så ansöker du
Vi träffar kandidater löpande, sök därför tjänsten redan idag med ditt CV och personliga brev. Varmt välkommen med din ansökan!
Observera att vi ej tar emot ansökningar via epost eller telefon. Detta för att samtliga ansökningar ska behandlas lika. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7546670-1940227". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania Bemanning AB
211 22 MALMÖ
