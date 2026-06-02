Erfarna CNC-operatörer med programmeringsvana sökes till Pani Mekaniska!
På Pani Mekaniska AB är vi specialister på precisionsbearbetning, svarvning och fräsning av grövre gods. Vi arbetar med allt från vanligt gjutgods och smide till höglegerade stål som Duplex, Super Duplex, Inconel och Hastelloy. Vår maskinpark består av moderna, rejäla CNC-maskiner, inklusive arborrverk, karusellsvarvar och CNC-fleroperationsmaskiner.
Vi har hela Europa som vår marknad, med återkommande kunder från bland annat Norge, Holland och England. Vi är ett sammansvetsat team på drygt 20 medarbetare. Vi tror på korta beslutsvägar, en informell och trevlig atmosfär samt att vår personal är vår absolut största styrka.
Om rollen:
Du kommer att arbeta med komplexa jobb i låga serier och styckeproduktion av detaljer som väger upp till 20 ton.
Processerna är långa och kräver att du har full kontroll från ritning till färdig detalj.
Du ansvarar för riggning, ställ och bearbetning i våra större CNC-maskiner.
Du programmerar direkt vid maskinen eller via CAM-system, utifrån kundens ritningar.
Vem är du?
Vi söker dig som är en trygg och självständig CNC-operatör med flera års erfarenhet av skärande bearbetning, gärna inom grövre och tyngre mekanik.
Erfarenhet: Du har god vana av både fräsning, svarvning eller arborrning i större maskiner.
Programmering: Du har programmeringsvana (t.ex. Heidenhain, Fanuc, Siemens eller liknande styrsystem) och kan läsa samt tolka komplexa ritningar utan problem.
Materialkännedom: Erfarenhet av bearbetning i tuffare material (rostfritt/höglegerat stål eller gjutgods) är meriterande.
Egenskaper: Eftersom jobben tar lång tid och är tekniskt avancerade krävs det att du är noggrann, kvalitetsmedveten och har ett stort tålamod. Du talar och förstår svenska väl, och då vi har utländska kunder är det ett plus om du känner dig bekväm med grundläggande engelska.
Vad vi erbjuder dig:
Unika och utmanande projekt: Här får du verkligen använda din yrkesstolthet och kompetens fullt ut.
Moderna verktyg: Vi investerar löpande i stora, moderna maskiner och effektiva hjälpmedel.
En trygg arbetsplats: Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och värnar om en säker, utvecklande och trivsam arbetsmiljö där alla känner delaktighet.
Familjär gemenskap: En prestigelös och kreativ arbetsmiljö i natursköna Lavad med härliga kollegor.
Arbetstider:
Vid anställningens start kommer du arbeta dagtid mån-torsdag 06.30-16.00 fredag 06.30-13.30 frukost & lunch 2x30min
Med tiden kommer du mest troligt gå över till 2-skift.
2-skift mån-torsdag 06.00-14.00 rast 30min
fredag 06.00-15.15 rast 30min + 15 min lunch
2-skift mån-torsdag 13.50-23.20 rast 30min
Fredag ledig med hjälp av arbetstidsförkortning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare L Gruppen AB
530 30 TUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
