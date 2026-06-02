I 19 söker officerare till pluton- och kompanibefattningar till FLF FIN
Just nu växer, utvecklas och utökar Försvarsmakten. Försvarsmakten är en viktig del av vårat demokratiska samhälle, och en garant för att vi ska kunna leva våra liv i fred och frihet.
Norrbottens regemente, I19, är ett av Sveriges största regementen. I 19 har till uppgift att producera krigsförband till Norrbottensbrigaden, NmekB 19. Brigadens förband är specialiserade på strid i subarktisk miljö. I 19 är låset i Norr.
På I 19 ansvarar Norrbottens pansarbataljon för den dagliga utbildningen och produktionen av två pansarbataljoner och en mekaniserad bataljon ingående i Norrbottensbrigaden med anfallsstrid i subarktisk miljö som huvudsaklig förmåga. I bataljonerna ingår de senaste varianterna av Stridsfordon 90 och Stridsvagn 122.
FLF FIN (Forward Land Forces Finland)
NmekB 19 kommer, från 2026, ha huvudsaklig inriktning att verka och tjänstgöra med en styrka inom den multinationella styrkan till FLF Finland. Som anställd vid NmekB 19 och Bodens Garnison kan du få vara en del av en historisk uppgift för garnisonen, Norrbottensbrigaden, Försvarsmakten och Sverige inom ramen för NATO.
Nuvarande planeringsinriktning är att huvuddelen av styrkebidraget blir stationerade i Boden och genomför verksamhet inom ramen för NmekB 19 och FLF FIN i både Sverige och Finland. Verksamheten kommer att omfatta övning, träning, utbildning och beredskap i både Sverige och Finland.
Nu söker vi:
Plutonchef Ledning och Samband Brigad
Plutonchef Stab- och tross till pansarskyttekompani
Stf Plutonchef reparation
Plutonchef till pansarskyttekompani
Stf plutonchef till pansarskyttekompani
Plutonchef till funktionskompani
Stf plutonchef till funktionskompani
Chef driftstödsgrupp Strf 90
Kvartermästare
KRAV
Godkänd reserv- eller yrkesofficersexamen
Inneha kunskap och kompetens för sökt befattningDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är ansvarstagande och en uppgiftsfokuserad lagspelare. Du bör dessutom vara stresstålig och ha viljan att göra ditt bästa i alla lägen. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
MERITERANDE
B-körkort, manuell växellåda
Ersättning vid medverkan i FLF FIN för I 19
Ersättningar enl FM kollektivavtal avs arbetstid och tjänsteresor. Detta kan ändras om ett nytt avtal rörandes utlandstjänstgöring sluts mellan parterna.
Bataljonsstridsgruppen står i kontinuerlig insatsberedskap 1–3 dygn under beredskapsperioden. För insatsberedskapen ersätts du enligt kollektivavtal, idag 5500kr/mån.
De delar av förbandet som ställs i beredskap under NATO:s befäl omfattas också av en ytterligare tidsbegränsad löneförstärkning om 5500kr/mån under beredskapen. Totalt månadsersättning för de som ställs i beredskap under NATO:s befäl uppgår därmed till 11 000kr i tillägg, utöver grundlön.
Du beräknas genomföra ca 35–40 försvarsmaktsdygn per sex månaders period, varav huvuddelen genomförs i Finland.
Jourtillägg utbetalas till individer i VB-tjänstÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som kontinuerligt tjänstgörande.
Alternativt tidvis tjänstgörande som reservofficer. Inom ramen för FLF Finland finns möjlighet att tjänstgöra på heltid under 6-18 månader.
Provanställning: Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Arbetsort för närvarande: Boden för kontinuerlig tjänstgöring, hemmet som reservofficer
Befattning: Militär
Krigsplacering: Anställningen innebär att du kommer bli krigsplacerad vid I 19, vid krigsförbandet som du anställs vid.
Arbetstid: Främst dagtid 07:30-16:30, men kvällar, helger, insatsberedskap och försvarsmaktdygn förekommer.
Lön: Försvarsmaktens tillämpar individuell lönesättning.
Alla som är aktuella för tjänsten ska genomgå tjänstbarhetsbedömning, tester och säkerhetsprövningsintervjuer.
Urval och tillsättning sker löpande, vi ser gärna att du söker så snart som möjligt.
För upplysningar om befattningen eller om rekryteringsprocessen, kontakta:i19-rekrytering-flf-fin@mil.se
Fackliga företrädare – kontaktas via FM växel 0921-34 80 00
Officersförbundet, Janne Almgren
Försvarsförbundet, Annelie Forshage
SEKO-F, Susanne Thunberg
SACO, Björn Astermo
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-07 Din ansökan ska innehålla:
CV
Personligt brev som beskriver dig själv, din militära utbildning, vilken befattning du är intresserad av och varför du tycker att du skulle passa hos oss.
Betyg från militär grundutbildning
Betyg från gymnasiet
Referenser, varav minst en ska vara i Försvarsmakten. Lämpligen din plutonchef.
Övriga relevanta militära intyg
I 19 är ett av Sveriges största regementen med verksamhet i Boden, Kiruna, Tåme och Grubbnäsudden/Lomben. Huvudort och ledning för regementet finns i Boden.Regementets viktigaste uppgift är att bygga krigsförband och under de närmaste åren ska I 19 successivt utveckla den nya Norrbottensbrigaden. År 2028 ska regementet kunna utbilda, förrådsställa och mobilisera hela brigaden inklusive de tillhörande funktionsförbanden; ledning, fältarbeten, luftvärn och logistik. Brigaden ska kunna föra strid i alla miljöer men vara specialiserad för strid i den subarktiska miljön på Nordkalotten.På regementet finns även Försvarsmaktens vinterenhet som har uppdraget att samordna och understödja utvecklingen av Försvarsmaktens vinterförmåga.Värnpliktsutbildningen genomförs vid Norrbottens pansarbataljon som ansvarar för att utbilda och vidmakthålla förband till Norrbottensbrigaden. Regementet består i övrigt av regementsstaben, Försvarshälsan, Garnisonsstödsenheten, Logistikenheten och Lokalplaneringsenheten.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10
