À la carte-kock sökes för sommarsäsongen
2026-06-02
Vi söker nu en engagerad och driven à la carte-kock som vill bli en del av vårt team under sommarsäsongen.

Publiceringsdatum 2026-06-02

Om tjänsten
Som à la carte-kock hos oss kommer du att arbeta i ett högt tempo tillsammans med ett passionerat köksteam. Du ansvarar för att förbereda och tillaga rätter enligt vår meny samt bidra till att gästerna får en förstklassig matupplevelse.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som kock, gärna inom à la carte.
Är stresstålig och trivs med att arbeta i ett högt tempo.
Har god samarbetsförmåga och en positiv inställning.
Är noggrann och kvalitetsmedveten.
Kan arbeta kvällar och helger.
Vi erbjuder:
Ett varierande och utvecklande arbete.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Möjlighet att utveckla dina kunskaper inom matlagning.
Konkurrenskraftiga villkor enligt överenskommelse.
Anställningsform
Säsongsanställning under sommaren med möjlighet till förlängning.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och en kort presentation av dig själv till sn@thedockside.se
.
Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02
Via e-post
E-post: sn@thedockside.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Strömstads Nattliv AB
(org.nr 556979-5510)
Torskholmen (visa karta
)
452 31 STRÖMSTAD Kontakt
Susanne Nyman sn@thedockside.se 0760296976 Jobbnummer
9941952