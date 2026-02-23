Lager- & leveransmedarbetare
2026-02-23
Letar du efter ett jobb där dagarna går fort och ingen dag är den andra lik? Vill du vara en viktig del av flödet bakom kulisserna i ett av stadens största köpcentrum? Då har vi ett uppdrag som passar dig perfekt!
Om rollen
Vi söker dig som är positiv, serviceminded och gillar att ta ansvar i en miljö där det händer mycket. Du kommer att arbeta nära både kollegor och butikerna i köpcentret och vara en viktig del i att allt fungerar smidigt bakom kulisserna. Rollen passar dig som trivs med varierande arbetsuppgifter, är flexibel och tycker om att hjälpa till där det behövs.
Arbetsuppgifterna
Ta emot inkommande gods vid lastkaj/central mottagning.
Mottagningskontroll: avprickning, skanning och registrering av leveranser.
Sortera gods efter butik/mottagare i köpcentret.
Leverera varor till butiker inne i köpcentret på ett säkert och stresståligt sätt.
Hantering och rapportering av avvikelser (skador, felleveranser).
Samarbeta med butikspersonal och övriga i logistik teamet för effektivt flöde
Vi lovar: du kommer inte sitta still - och du kommer känna att du gör nytta.
Vi tror att du är
Idrottsbakgrund och aktiv idrottare är mycket meriterande
Noggrann och gillar ordning.
En person som gillar att röra på sig och hålla igång.
Trevlig, hjälpsam och bra på att samarbeta.
Van vid att ta ansvar och lösa små problem när de dyker upp.
Bekväm med att använda enklare teknik (skanner/dator).
Har du jobbat i lager eller logistik tidigare är det toppen, men det är inget krav.
Vi erbjuder
Ett roligt och varierat jobb i ett team med bra stämning.
En arbetsplats där du får mycket eget ansvar men alltid har kollegor nära.
En ordentlig introduktion så du kommer in i allt snabbt.
Möjlighet till fortsatt jobb efter vikariatet beroende på behov.
Plats: Stockholm Arbetstider: 07:00 - 16:00 (arbetstider kan komma att variera) vardagar (helg kan förekomma)
Låter det som något för dig? gör då din ansökan redan idag, urval sker löpande
Vilka är vi
Vi på Athletic Work har som ambition att förbereda våra konsulter för arbetsdagen som om det vore före match, cup eller annat tävlingstillfälle.
Vi tror på att den tysta skolan som idrotten bidrar med är en stor tillgång i arbetslivet.
Mer info hittar du på www.athletiwork.se
eller www.athleticwork.se/lediga-jobb
