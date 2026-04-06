Lager & Leverans
2026-04-06
Lager och leverans!
Vi söker en medarbetare till vårt team med fokus på lagerarbete och leveranser. Rollen kräver att du är strukturerad, fysiskt stark och van att ta ansvar.
Deltid.
Start omgående eller efter överenskommelse.
Arbetsuppgifter:
- Varumottagning och kontroll av inkommande leveranser
- Uppackning och hantering av möbler. Viss montering.
- Utkörning och leverans till kund
- Säkerställa ordning och struktur på lagret
- Administrativt arbete kopplat till leveranser
Krav:
- B-körkort
- God fysik (tunga lyft förekommer dagligen)
- God datavana
- Strukturerad och noggrann
- Ordningsam och ansvarstagande
- Social och har ett professionellt bemötande mot kunder
- Svenska och engelska i tal och skrift
Rollen innebär direktkontakt med kunder, vilket ställer krav på att du är serviceinriktad och kommunikativ.
Vi söker dig som vill arbeta praktiskt, hålla högt tempo och bidra till att arbetet fungerar effektivt.
Mejla din ansökan tillsammans med ett personligt brev till: Malin.jonsson@mobelmastarna.se
Märk ditt mejl med " Ansökan lager & leverans "
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
E-post: info.norrtalje@mobelmastarna.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivare Movables AB
(org.nr 559050-4782)
Roboten 3, August Strindbergs gata 19 (visa karta
)
761 46 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Möbelmästarna i Norrtälje Kontakt
Butikschef
Malin Jönsson info.norrtalje@mobelmastarna.se Jobbnummer
9838143