Lager 157 Projektledare Expansion
Retail Recruitment Sverige AB / Byggjobb / Ulricehamn
2026-03-12
, Borås
, Mullsjö
, Tranemo
, Svenljunga
eller i hela Sverige
, Borås
, Herrljunga
, Falköping
, Jönköping
eller i hela Sverige
Projektledare Expansion
Vill du leda spännande byggprojekt och bidra till vår tillväxtresa?
Lager 157 söker nu en engagerad och resultatorienterad Projektledare Expansion som vill vara med och forma framtiden för våra butiker. I denna roll blir du en nyckelspelare i vårt expansionsarbete och ansvarar för att projekt levereras i tid, inom budget och enligt våra höga standarder.
Om rollen
Som Projektledare för Expansion ansvarar du för hela byggprocessen, från planering och genomförande till slutbesiktning och överlämning. Du arbetar nära arkitekter, entreprenörer och interna team för att säkerställa att våra butiker möter både våra designkrav och lokala regler.
Tjänsten innebär resor, både nationellt och internationellt, och kräver en lösningsorienterad person med praktisk erfarenhet av byggledning och ett öga för detaljer.Du rapporterar till Expansionschefen och ingår i ett dynamiskt team där samarbete och proaktivt ledarskap är centralt.
Ansvarsområden
Projektledning: Utveckla och följa upp projektplaner, budgetar och tidslinjer.
Entreprenörs- och leverantörshantering: Förhandla, kontraktera och samordna samarbetspartners.
Byggplatsledning: Säkerställa kvalitets- och säkerhetsstandarder på plats genom daglig övervakning.
Materialupphandling: Ansvara för planering, beställning och leverans av byggmaterial.
Kvalitetssäkring: Genomföra inspektioner och säkerställa att projekt uppfyller Lager 157:s standarder.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av projektledning inom bygg eller detaljhandel.
Är strukturerad och självgående med stark problemlösningsförmåga.
Har goda kunskaper i engelska, både muntligt och skriftligt.
Är kommunikativ och trivs med att leda och samarbeta med olika intressenter.
Är flexibel och redo för resor i tjänsten.
Vad vi erbjuder
En möjlighet att påverka och växa tillsammans med oss i en expansiv fas.
Ett dynamiskt arbetsklimat med korta beslutsvägar.
Möjlighet att arbeta med internationella projekt och utvecklas professionellt.
Ansök nu!
Vi ser fram emot att höra från dig. samband med denna rekrytering samarbetar Lager 157 med Retail Recruitment. Vänta inte med din ansökan då tillämpar löpande urval.
Bli en del av Lager 157 och hjälp oss forma framtidens butiker!
Lager 157 är en växande svensk Denim & Basic-kedja med webshop i både Sverige, Finland och Norge och en bra bit över 50 butiker. Vi älskar att mötas på riktigt och tycker om att överraska. Vi jobbar hårt för att skapa bästa värde för pengarna till våra kunder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Retail Recruitment Sverige AB
(org.nr 559067-8503)
523 60 GÄLLSTAD Arbetsplats
Retail Recruitment - Rekrytering Chefer/specialister Inom Retail/e-Commerce/fmcg Kontakt
VD/Senior Recruiter
Malin Niklasson malin.niklasson@retailrecruitment.se 0705 - 08 43 40 Jobbnummer
9794226