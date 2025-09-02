Lackerare | Volvo Cars | Göteborg
Lernia Bemanning AB / Lackerarjobb / Göteborg Visa alla lackerarjobb i Göteborg
2025-09-02
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ytbehandlare med ett öga för detaljer och en vilja att ta dina färdigheter till nästa nivå? Vi söker en driven individ till vårt team för prototyp- och enstyckstillverkning. Här får du chansen att vara med i en kreativ och utvecklande miljö där du får arbeta med unika projekt och bidra till framtidens fordonsutveckling.
Om uppdraget
• Tillträde: omgående eller enligt överenskommelse
• Visstidsanställning
• Heltid
• Göteborg, Torslanda
• Dagskift
Vad kommer du att utföra?
Dina arbetsuppgifter kommer i huvudsak bestå av att förbereda och behandla ytor genom slipning, spackling, grundning och maskering. Vidare ingår att utföra lackering, klarlackning och applicering av specialeffekter med högt ställda krav på precision och kvalitet. För att säkerställa ett förstklassigt resultat ingår även polering och efterbearbetning. Arbetet sker i nära samarbete med designers, ingenjörer och prototypteam för att uppnå bästa möjliga slutfinish.
Om dig
För att vara behörig att jobba på Volvo krävs:
• Lägst godkänt (eller lägst E) i följande gymnasieämnen: Matematik a/1, Samhällskunskap a/1. Svenska a/1 eller svenska som andraspråk a/1 & Engelska a/5.
• Dokumenterad erfarenhet av lackering/ytbehandling, gärna inom fordon och prototyp
• B-körkort
Vi ser gärna att du har en god känsla för kvalitet och detaljer. Innehar kunskap om kemikaliehantering och arbetsmiljö och har en förmåga att kunna arbeta självständigt och även i team.
Vad vi erbjuder dig
En anställning som bemanningskonsult bygger på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Som konsult får du självklart friskvårdsbidrag. I det här konsultuppdraget har du dessutom möjlighet att köpa gymkort till ett kraftigt rabatterat pris på SATS som ligger vägg i vägg med Volvo Cars.
Såhär beskriver våra nuvarande konsulter jobbet på Volvo Cars:
• Bra kollegor och sammanhållning
• Varierande arbetsuppgifter
• Man är aktiv hela tiden, det finns alltid något att göra
• Gemenskap
• Bra lagledare
• Bra utvecklingsmöjligheter
• Kreativt arbete
• Bra balans med fritiden
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag. Vi erbjuder spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär - både på kort och lång sikt.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos Lernia får du:
• Marknadsmässig lön
• Semester, pensionsavsättning och försäkringar
• Friskvårdsbidrag och företagshälsovård
• En dedikerad konsultchef som stöttar dig i din yrkesroll
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan, svara på frågorna och bifoga ditt senaste CV, giltig legitimation och gymnasiebetyg. Vi intervjuar löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt!
Skulle du behöva komplettera din ansökan eller har övriga frågor om processen så ber vi dig maila till bemanning@lernia.se
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post. På grund av hög mailvolym kan svarstiden ibland vara något längre än vanligt. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9488835