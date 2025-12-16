Laboratorietekniker inom Kemisk analys
Heidelberg Materials Cement Sverige AB / Kemistjobb / Gotland Visa alla kemistjobb i Gotland
2025-12-16
Är du en lagspelare och mån att göra ditt bästa? Då kommer du att trivas hos oss!
Heidelberg Materials cementfabrik i Slite ställs om för att tillverka cement med nära noll nettoutsläpp av koldioxid. Vi månar om klimat, människor och naturvärden och lägger stort fokus på att produkter och arbetsmetoder ska vara säkra, hållbara och ansvarsfulla i alla led. Hos oss förväntas du ta ansvar samtidigt som du får möjligheter att växa i din roll inom fabriken eller i koncernen.
Förmåner
Vi erbjuder bland annat:
• Generöst friskvårdsbidrag
• Subventionerad lunch
• Hälsokontroller
• Gratis träning i vårt fräscha gym
• Bonus
Om Quality & Development Lab
Avdelningen QDL är ett ledande ackrediterat laboratorium där vi utför kemiska, fysikaliska och processrelaterade provningar, analyser och utvecklingsprojekt inom området för cementtillverkning och betonganvändning. Våra kunder utgörs i huvudsak av cementfabrikerna i Sverige och Norge samt Cementas marknads- och utvecklingsavdelning. Kvalitetsarbetet är en central del av vårt laboratorium och vi är ackrediterade enligt ISO 17025 och befinner oss på en spännande resa mot framtidens klimatanpassade byggmaterial.
Laboratoriet är lokaliserad vid cementfabriken i Slite på Gotlands östra kust. Cementfabriken är norra Europas största och mest miljöanpassade cementfabrik. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten och ser därför gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet till tjänsten.
Din roll
Till laboratorieverksamheten vid QDL söker vi en laboratorietekniker inom kemisk analys och fysikalisk provning. Arbetsuppgifterna innebär i huvudsak analysering av cement och processrelaterade råmaterial samt bränslen.
Du kommer att arbeta med
• Kemiska analyser och fysikaliska provningar, kalibrering och verifiering av instrument och metoder.
• Preparering av ankommande råmaterial och bränslen
• Sammanställa, utvärdera och presentera resultat både muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
• Delta i projekt och utredningar
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Följ några av våra medarbetare i deras vardag här.

Profil
Vi söker dig som har minst teknisk eller naturvetenskaplig gymnasieutbildning men gärna treårig högskoleutbildning inom kemi. Du har ett par års erfarenhet av kemiskt laboratoriearbete. Erfarenhet av oorganisk kemi, kvalitets- och standardiseringsarbete samt analystekniskt arbete är meriterande. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av cementtillverkningsindustrin och arbete inom ackrediterad laboratorieverksamhet.
En säker arbetsmiljö är viktigt för oss och vi förväntar oss att du följer lagar och skyddsföreskrifter.
Dina personliga egenskaper är viktigast för oss. För att trivas i rollen behöver du ha en analytisk förmåga att se detaljer och vara noggrann och strukturerad. Du gillar att samarbeta med andra men har också förmåga att arbeta självständigt i en miljö som kräver stor samverkan. Vi värdesätter ditt engagemang, din kreativitet och att du sprider en god stämning i teamet. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift.

Så ansöker du
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Avdelningschef Monika Mårtensson eller gruppchef Karin Larsson. Skicka din ansökan senast den 11 januari, urval sker löpande.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling dvs. pass eller nationellt ID-kort.
Heidelberg Materials Cement Sverige AB är en del av Sveriges samhällsviktiga verksamhet. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
Vi har ett etablerat samarbete med externa parter vid rekryteringar och för att spara värdefull tid undanber vi oss kontakt från försäljare i dessa frågor.
Välkommen med din ansökan!
Heidelberg Materials är en av världens största byggmaterialtillverkare. Med ledande marknadspositioner inom cement, ballast och betong erbjuder vi byggmaterial och lösningar genom hela värdekedjan. Vi har verksamhet i fler än 50 länder med över 51 000 medarbetare på närmare 3 000 platser. Kärnan i våra aktiviteter bygger på ansvar för miljön. Som en föregångare på vägen mot klimatneutralitet och en cirkulär ekonomi i byggmaterialindustrin, arbetar vi för att utveckla hållbara byggmaterial och lösningar för framtiden. Genom digitalisering erbjuder vi våra kunder nya möjligheter.

Ersättning
Enligt Kollektivavtal Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Heidelberg Materials Cement Sverige AB
(org.nr 556013-5864) Kontakt
Avdelningschef QDL
Monika Mårtensson monika.martensson@heidelbergmaterials.com 073-3609978 Jobbnummer
9646143