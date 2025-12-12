Laboratorietekniker
2025-12-12
Vi söker nu Laboratorietekniker!
Om tjänsten Du kommer bla. att arbeta med;
• insamling av prover, analys av prover via labrobot , tex COD, ammonium, totalfosfor, totalkväve.
• Manuella analyser, tex slamvolymindex, suspenderad substans glödrest, alkalinitet och pH
• Hantering och skick av prover till ackrediterat laboratorium
• Underhåll av onlinemätare och provtagare
• Inregistrering av analysresultat
• Kommunikation med driftpersonalen
Din erfarenhet Du har relevant utbildning, tex inom teknik, laboratorium, naturvetenskap och erfarenhet av laboratoriearbete. Har förmåga att se trender och avvikelser och kommunicera dessa. Du har goda datorkunskaper, behärskar svenska och engelska i tal och skrift samt innehar B-körkort.
Din personlighet Du har god samarbetsförmåga och ett stort engagemang i ditt arbete. Du är kommunikativ, strukturerad, analytisk, initiativtagande och handlingskraftig.
Intervjuer kommer ske löpande.
För mer information Håkan Karlsson, telefon 0522-44 02 43
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Håkan Karlsson 0522-440243 Jobbnummer
9641597