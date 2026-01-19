Laboranter Kemisektionen (sommarvikariat) NFC Linköping
2026-01-19
Är du redo för en större uppgift?
Nu söker vi sommarvikarierande laboranter till Kemisektionen, NFC i Linköping.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 700 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Nationell forensiskt centrum
Nationellt forensiskt centrum är en avdelning inom Polismyndigheten. I nära samverkan med utredningsverksamheten leder, utvecklar och utför avdelningen forensiskt arbete för en framgångsrik brottsbekämpning. Avdelningen ansvarar för hela den forensiska processen inom polisen från kriminaltekniska platsundersökningar, laborativ verksamhet och it-forensik till forensiska expertutlåtanden i brottmål. I uppdraget ingår också att agera expertstöd samt bedriva utbildning, strategisk forskning och utveckling för att framtidssäkra polisens forensiska förmåga.
NFC- Kemisektionen
Som laborant på Kemisektionen hanterar man diverse olika provtyper, exempelvis narkotika, explosivämnen, tändsatspartiklar och brand. I rollen som forensisk laborant kan man antingen handlägga ärenden, upparbetning/disk eller arbeta med analyserna av prover. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna för handläggning ingår bland annat att:
• handlägga ärenden i syfte att ta reda på om materialen innehåller någon substans som är klassad som narkotika, hälsofarlig vara eller dopningsmedel
• registrera och hantera urval av material inför kemisk analys
• undersöka materialet genom att bland annat att mäta och väga
• göra enklare sammanställningar och redovisningar av analysresultaten till uppdragsgivaren
I arbetsuppgifterna för upparbetning/disk ingår bland annat att:
• Manuell upparbetning av material inför analys
• Beredning av lösningar och kontrollprover
• Disk av laborativ utrustning
• Påfyllning av förbrukningsmaterialKvalifikationer
Krav
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Påbörjad eftergymnasial laborativ utbildning inom kemi/analytisk kemi alternativt har motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade på annat sätt.
• Goda kunskaper i svenska språket, både skriftligt och muntligt
Meriterande kunskaper
Vi ser det som meriterande om du utöver detta även har:
• Erfarenhet av rutinbetonat arbete som myndigheten kan komma att bedöma är relevant, dock max 5 år tillbaka i tiden
• Erfarenhet av kvalitetsarbete enligt ISO 17025 eller motsvarande som myndigheten kan bedöma är relevant
Personliga egenskaper -
Vi söker dig som är kvalitetsmedveten, produktionsinriktad och trivs med rutinarbete. Arbetet ställer krav på att du är ansvarstagande, effektiv och kan planera, prioritera och organisera ditt arbete utifrån den erfarenhet som du bygger upp under anställningen. Det är viktigt att du kan samarbeta och kommunicera med andra, att du har en positiv grundinställning och att du bidrar till ett bra arbetsklimat.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare
Arbetsort: Linköping
Arbetstid: Heltid, Veckoplanerad arbetstid 40h/v.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Funktion: Forensisk laborant
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Det är därför viktigt att du svarar tydligt och utförligt på frågorna och inte hänvisar till andra handlingar t.ex. CV. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt den statliga värdegrundens sex principer demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt samt effektivitet och service. Som medarbetare inom polisen förväntas du agera enligt dessa och bidra till dess upprätthållande. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss samtal och mejl från dig som vill sälja annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PB84/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Polismyndigheten
(org.nr 202100-0076) Arbetsplats
Polismyndigheten, Nationellt forensiskt centrum Kontakt
Gruppchef
Jenny Nikkanen jenny.nikkanen@polisen.se 010-562 81 36 Jobbnummer
9691723