Kyltekniker / Värmepumpstekniker / VVS-tekniker
Vi på DREM söker nu fler kollegor till vårt Stockholmskontor inom installation och service av Värme- och kyl-teknik.
Rollen innebär installations- och serviceuppdrag ute hos kunder - främst privatpersoner men även fastighetsägare och fastighetsbolag. Arbetet bedrivs både självständigt med egen servicebil, och i team. Vi har en kultur av samarbete och kunskaputbyte inom DREM.
Vi erbjuder dig
Fast anställning med bra lön
Att bli del av ett härligt och ambitiöst team som bryr sig och vill göra en skillnad för hus- och fastighetsägare i landet
Servicebil
Schyssta förmåner
Personlig och professionell utveckling genom coaching och utbildningar
Möjlighet att delta i bolagets vinstdelningsprogram
Vi söker dig som
• Har minst 3 års erfarenhet av service och installation av luft/vatten-, bergvärme- och frånluftsvärmepumpar
• Är du certifierad kyltekniker är det ett stort plus
• Om du har erfarenhet av att ha utfört elarbete i samband med värmepumpsinstallationer är det ett stort plug
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Har B-körkort
• Är flexibel och serviceinriktad
• Har god social förmåga och trivs i kundmöten
• Är engagerad, prestigelös och bidrar till en hjälpsam och trevlig arbetsmiljö
Om DREM
Vi hjälper fastighetsägare spara energi, höja värdet på sitt hus, och minska sin klimatpåverkan. Vi gör detta genom att förmedla gröna energilösningar.
I dagsläget finns DREM i Stockholm, Göteborg och Malmö. Förra året stod vi för nära 500 installationer av luft/vatten- och bergvärmepumpar.
Vi vill vara med och bidra i den gröna omställningen. 12% av Europas koldioxidutsläpp kommer från uppvärmning av våra hus. Det är lika mycket som alla bilutsläpp tillsammans. Därför vill vi hjälpa fastighetsägare minska sin energiförbrukning, både för sin plånbok och för klimatets skull.
Vi gör det genom att leverera en lösning som är Trygg och Prisvärd för fastighetsägaren.
Vi tror på den enkla devisen att en nöjd kund ger tre nya kunder. Därför är jobbar vi stenhårt för att alla våra kunder ska vara nöjda med de lösningar vi levererar. Vårt mål är 100% nöjda kunder så att vi får chansen att förmedla fler energilösningar till kunden och dennes bekanta. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-30
Ansök med CV och personligt brev till hannes@drem.se
E-post: hannes@drem.se Arbetsgivarens referens
