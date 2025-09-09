Kyltekniker
Jobway AB / VVS-jobb / Karlstad Visa alla vvs-jobb i Karlstad
2025-09-09
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Karlstad
, Nacka
, Karlskoga
, Nora
, Örebro
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad kyl- och värmepumpstekniker som är ute efter nya möjligheter? Vill du ha möjlighet att växa in i en fri och utvecklande roll i takt med att företaget växer? Då kan detta vara jobbet för dig!
För kunds räkning söker vi just nu en kyltekniker till verksamheten i Karlstad. Ansök här!
I rollen kommer du att arbeta med underhåll och service av kyl-, och frysutrustningar. Du arbetar självständigt ute hos kund och ansvarar för att leveransen håller deadline och att den är av hög kvalitet.
För att lyckas i rollen har du:
Utbildning som kyltekniker med kylcertifikat 1, samt erfarenhet inom CO2-lösningar
Svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och ser därför att du är en noggrann och serviceinriktad person. Utöver detta är du en pålitlig och social medarbetare som är ödmjuk gentemot arbetskamrater, kunder samt uppdrag. Du brinner för att skapa och vårda goda relationer och värderar kvalitet högt i ditt dagliga arbete.
Företaget erbjuder dig:
Fritt och självständigt arbete med möjlighet att styra dina egna dagar
Ett stabilt och välmående företag med generösa förmåner
En trygg anställning med goda anställningsvillkor
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar företaget med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare David Nyrén på david.nyren@jobway.se
/070 290 51 16. Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-09-09Om företaget
Företaget är en del av Nordic Climate Group, som är ledande aktör i Norden inom kyl-, värme- och energieffektiva installationer. Genom ett starkt engagemang och smarta tekniska energilösningar, driver vi tillsammans utvecklingen i branschen och bidrar på så sätt till en grön omställning och ett hållbart klimat. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9500780