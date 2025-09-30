Kvinnlig Personlig Assistent Sökes Natt Malmö
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Malmö
Jag är en glad och livfull tjej på 28 år som bor med min mamma i Malmö. Just nu söker jag en kvinnlig personlig assistent mellan 25-40 år, gärna med erfarenhet inom vård och omsorg, som kan arbeta 3-4 nattpass i veckan. OBS!! Det är vaken natt.
Jag går i skolan tre dagar i veckan och har då assistenten med mig. På fritiden tycker jag om musik, museer, träning, dans och att resa. Det är viktigt att du inte använder parfym eller starka dofter, då jag är känslig mot detta.
Jag söker dig som är lugn, trygg, ansvarsfull och har ett genuint engagemang för att arbeta med människor. Det är ett plus om du har jobbat med liknande uppdrag tidigare.
Start: Omgående
Arbetsgivare: SAAND Assistans
