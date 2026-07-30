Kvinnlig assistent sökes till centrala Stockholm
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-07-30
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Hej, jag söker nu en timvikarie till min grupp, är du den jag söker?
Jag är en 46 årig kvinna som bor i en egen lägenhet på Kungsholmen, jag älskar att sjunga, måla, gå på promenader och kolla på serier. Jag behöver hjälp med allt praktiskt i min vardag, så som hygien, förflyttningar, matlagning och städning. Det är bra om du kan motivera mig samt ge kognitivt stöd. Jag älskar djur och det befinner sig ofta en hund hemma hos mig så viktigt att du inte är allergisk.
Jag söker kvinnliga assistenter som talar och förstår svenska på hög nivå. Ser gärna att du är i åldern mellan 35-55 år. Inte rädd eller allergisk mot pälsdjur. Vara en flexibel och bra lagspelare till dina kollegor. Erfarenhet inom vården/LSS meriteras högt så även kunskap om epilepsi. Det viktigaste är att du har hög arbetsmoral och brinner för att hjälpa människor.
Tjänsten: Timvikarie. Jag har assistans dygnet runt och söker nu en kvinnlig vikarie för att kunna täcka upp då luckor uppkommer, vardag samt helg. Det är dubbelbemanning dag och kväll, enkelbemanning natt (vaken natt) Så bra om du kan jobba närsomhelst under dygnets timmar.
Rekrytering sker löpande, så välkommen att skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-29
E-post: cattis@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P58". Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Kontakt
Gruppledare
Cattis Öberg cattis@alterassistans.se Jobbnummer
10016458