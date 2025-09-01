Kvinna i Visby söker ny assistent!
2025-09-01
Vi söker en personlig assistent till vår kund i Visby!
Är du en trygg, engagerad och omtänksam person som vill göra verklig skillnad i en annan människas vardag? Då kan det här vara jobbet för dig!
Om vår kund
Vår kund är en kvinna i 50-årsåldern som bor i centrala Visby tillsammans med sin make och två barn. Hon har en neurologisk sjukdom och behöver stöd i sin vardag för att kunna leva ett aktivt och meningsfullt liv. Hundar är välkomna med på arbetspassen. Publiceringsdatum2025-09-01Dina arbetsuppgifter
Du kommer att hjälpa till med:
Förflyttningar
Personlig omvårdnad och hygien
Handräckning och dagliga sysslor
Rehabilitering och träning i vardagen
Arbetet innebär att vara ett stöd i både praktiska moment och som ett tryggt sällskap.
Tjänstens omfattning
Vi söker en person för en tjänst på ca 75%.
Arbetstider
Arbetet är förlagt dagtid i punktinsatser enligt följande schema:
07:15 - 11:40
14:30 - 17:30
21:15 - 22:15
Vem söker vi?
Du är trygg, lyhörd och har en god känsla för integritet.
Du behärskar svenska i tal och skrift.
Vi välkomnar både kvinnliga och manliga sökande.
Det viktigaste är att personkemin stämmer och att du trivs i rollen.
Körkort eller bil behövs inte - arbetsplatsen ligger centralt i Visby.
Företagsinformation
Assistans på Gotland AB
Vi är ett litet gotländsk företag som tillhör Humana Assistans, vårt kontor hittar du i Visby på Herkulesvägen. På vårt mysiga kontor hittar du 6 anställda, 4 som tillhör Assistans på Gotland och 2 som tillhör Humana Assistans.
För oss är assistenterna vår största resurs och enormt betydelsefulla. Har du ett stort hjärta, praktiskt handlag och lust att göra skillnad för en medmänniska? Är du bra på att läsa av vad andra behöver och kan "verka utan att synas"? Då kan det vara dig vi vill anställa!
Vi på Assistans på Gotland har kollektivavtal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25
Arbetsgivare Assistans På Gotland AB
(org.nr 556763-8209) Arbetsplats
Assistans på Gotland AB Kontakt
Fanny Carlsson jobb@assistanspagotland.se
9484806