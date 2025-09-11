Kvalitetsutvecklare till Samskapa
Samskapa behandling AB / Organisationsutvecklarjobb / Hörby
Är du den som vill se att ditt kvalitetsarbete gör skillnad - varje dag, för varje barn och ungdom?
Om jobbet
Samskapa, ett professionellt alternativ med hög kapacitet, men också själ. Ett bolag som växer för att fler ska få chans att lyckas, ett bolag som inte gömmer sig bakom processer, utan som möter varje barn och ungdom med närvaro och mod.
Samskapa tror på modeller men vi tror ännu mer på människor, det är inte manualen som förändrar liv, det är den vuxne som stannar kvar när det blåser.
Vi erbjuder stöd och behandling till utsatta barn, unga och deras familjer.
På Samskapa är vi övertygade om att vi når längre om vi använder allas samlade erfarenhet och kunskap i utvecklingsarbetet, därav företagsnamnet och anledningen till att vi kallar oss samskapare. Vi arbetar utifrån konceptet Professionell Integrerad Behandling (PIB), som innebär att Samskapa tar det fulla ansvaret för att integrera de insatser barn och ungdomar behöver för att få en ökad social förmåga och förbättrad livskvalitet. För mer information om Samskapa, besök gärna vår hemsida https://samskapa.com/.
Uppdrag
Som kvalitetsutvecklare på Samskapa arbetar du på uppdrag av kvalitetschefen och blir ett viktigt stöd i att utveckla, följa upp och förankra kvalitetsprocesser i organisationen. Du ser till att våra processer inte bara uppfyller lagar och föreskrifter, utan också leder till verklig utveckling.
Du är en drivande kraft i det systematiska kvalitetsarbetet, såväl operativt som strategiskt. Du bidrar till helheten genom att analysera och utveckla strukturer, men även till det praktiska arbetet genom att kvalitetssäkra avvikelsehantering, utreda rapporter och stötta verksamheten i riskarbete.
En central del av ditt uppdrag är att höja kompetensen och engagemanget kring kvalitetsfrågor. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt som gör det komplexa greppbart genom handledning, utbildning och föreläsningar. Du förväntas arbeta självständigt och stå trygg i dina bedömningar, men också ha förmågan att bygga förtroende och samverkan.
Socionomutbildning som omfattar 3 år eller annan likvärdig akademisk utbildning
Erfarenhet av systematiskt kvalitetsarbete
God kunskap om relevanta föreskrifter, t.ex. SOSFS 2011:9 och Lex Sarah
Behärskar svenska språket obehindrat i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Liknande roll via socialtjänst, IVO eller privat vårdverksamhet
Leda förbättringsarbete och internrevisioner
Skriva kvalitetsberättelser och egenkontroller
Handleda personal i kvalitetsfrågor
Vi tror att du är en analytisk och lösningsorienterad person som ser möjligheter och kan omsätta teori i praktiken. Du är trygg i att arbeta självständigt och fattar välgrundade beslut, samtidigt som du värdesätter samarbete och bygger förtroende med kollegor och chefer. Du trivs nära verksamheten där du stöttar, inspirerar och coachar. Din kombination av struktur, nyfikenhet och vilja att skapa resultat gör dig till en självklar kraft för både processer och människor.
Vi erbjuder dig:
Gedigen introduktion med inplanerade uppföljningar
Kompetensutveckling med utbildningar utifrån uppdrag och individuellt intresse
Generöst friskvårdbidrag om 5000 kr/år
Engagerade kollegor att samarbeta med
Möjlighet att växa inom organisationen
Information om tjänsten
Omfattning: Heltid
Placering: Hörby
Arbetstid: Dagtid
Start: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Information om rekryteringsprocessen
I enlighet med Socialnämndens beslut krävs ett utdrag från Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister i samband med anställning. Du hittar blanketten via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/hvb-hem.
För att underlätta rekryteringsprocessen bör du direkt i samband med din ansökan begära utdraget (gärna digitalt om du har en digital brevlåda).
Urval och intervjuer genomförs löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Enligt överenskommelse
