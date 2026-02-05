Kvalitetstekniker till Dynamics i Malmslätt
2026-02-05
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
I rollen som kvalitetstekniker ansvarar du för att stödja tillverkningsprocessen och i nära samarbete med andra funktioner lösa uppkomna problem. Du säkerställer och driver rotorsaksanalyser samt hanterar övriga kvalitetsproblem. I rollen kommer du ha ett stort kontaktnät och kommer få användning av de olika kvalitetsverktygen som finns. Du kommer även med hjälp av produktionsledning och supply chain säkerställa spårbarhet, processer och resultat under tillverkningsflödet.
Du ansvarar för att stödja operatörer att göra rätt, ta fram delar av underlag för produkt och processverifiering (FAI). I ansvaret ingår även att hjälpa till att bedöma avvikelser och säkerställa resultat av omarbete. Du är kundens öga och vid behov kan du spärra felaktigt material och genomföra omkontroll.
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalitetsarbete tillsammans med god erfarenhet av kvalitetsverktyg. Du har tidigare erfarenhet från industriell tillverkning och förståelse för ordning och reda. Meriterande är att du har tidigare erfarenhet av produktutveckling samt arbete med kravhantering och framtagning av teknisk dokumentation.
Vi tänker oss att du har en relevant teknisk utbildning i botten och några års arbetslivserfarenhet där du hunnit utveckla dina kunskaper inom kvalitets- och produktionsområdet. För rollen behöver du ha goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Som person är du en lagspelare och van att arbeta i team och projekt. I denna roll kommer du få arbeta både i grupp och självständigt i en dynamisk miljö med parallella projekt och ny spännande teknik. Du behöver trivas med ett lösningsorienterat arbetssätt och att god kvalité och struktur genomsyrar arbetet.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26,100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
