Kvalitetstekniker till Bendiro i Falkenberg
AB Effektiv Borås / Teknikjobb / Falkenberg Visa alla teknikjobb i Falkenberg
2025-11-03
Hos Bendiro får du nyckelansvar för mätning, analys och förbättring av kvaliteten, i en verksamhet som växer och där kvalitetsarbetet är en central del av framgången.
Din framtida arbetsgivare
Bendiro Profile Tech är experter på rullformning av kundanpassade profiler, från idé till färdig produkt. Här kombineras högteknisk kompetens med ett genuint engagemang för kvalitet, hållbarhet och moderna produktionsprocesser. Vi har ben i flera branscher, där krävande segment som tex fordonsindustrin driver utvecklingen framåt. Vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 och investerar kontinuerligt i teknik, kapacitet och kompetens.
Vi söker nu en förstärkning till kvalitetsavdelningen. Du blir en viktig del av ett engagerat team som arbetar nära produktionen och kunderna för att säkra att Bendiro levererar produkter av högsta kvalitet. Du kommer att jobba i våra helt nya fina lokaler nära E6:an i Falkenberg. Läs mer om oss här: The Bendiro way - Innovative roll forming
Vad erbjuder rollen?
Som kvalitetstekniker blir du en nyckelperson i det dagliga kvalitetsarbetet. Du arbetar både praktiskt och analytiskt, med fokus på mätteknik, avvikelsehantering och förbättringsarbete. Du kommer att ha ett nära samarbete med ställare och operatörer för att ge dem nödvändig support när det behövs. Exempel på arbetsuppgifter: * Programmera och utföra mätningar med koordinatmätmaskin, mätarm och 3D-scanner * Avvikelsehantering, reklamationer och orsaksanalyser * Kalibrering av mätutrustning * Bidra i kvalitetsarbete enligt APQP, PPAP och 8D * Beredning i Rektron SQC * Stötta produktionen med förbättringsförslag och kvalitetsfrågor * Ta fram rapporter, analysera mätdata och arbeta i affärssystemet Monitor Du rapporterar till kvalitets- och miljöchefen och arbetar tätt tillsammans med både produktion, teknik och försäljning. Rollen innebär även kontakt med kunder och leverantörer - ibland på plats, ibland genom resor inom Sverige och internationellt.
Vem är du?
Du är en teknikintresserad person med en stark analytisk förmåga och en vilja att förstå hur mätdata påverkar kvalitet och process. Du trivs med att växla mellan noggrant mätarbete och kommunikativa uppgifter, och uppskattar friheten i att planera och driva ditt eget arbete.
Du har erfarenhet av mätteknik och känner dig hemma i ritningsläsning och geometriska toleranser (GD&T) statistiska metoder (SPC, MSA). Erfarenhet att bedriva förbättringsprojekt enligt strukturerade metoder som PDCA eller Six Sigma. Kanske har du arbetat i en liknande roll inom metall- eller fordonsindustrin, eller med processer där precision och kvalitet är avgörande. Programmering av mätmaskiner, gärna i PC-DMIS eller motsvarande, är meriterande liksom kunskap om IATF standarden, APQP, PPAP och 8D. Du är van att arbeta i en produktionsnära miljö och kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska.
Som person är du noggrann, analytisk och samarbetsvillig. Du har lätt för att bygga förtroende, kommunicera tydligt och agera lösningsorienterat även i pressade situationer.
Är detta din perfekta match?
Hos Bendiro får du ett självständigt och ansvarsfullt arbete i en modern produktionsmiljö där kvalitet och teknik går hand i hand. Rollen erbjuder stor frihet och variation, du arbetar med både daglig drift och långsiktiga förbättringar, får möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och resa till både svenska och internationella kunder. Här får du också möjlighet att växa, exempelvis genom utbildningar som Six Sigma eller inom avancerad mätteknik. Kort sagt, du får en roll med stort förtroende, brett ansvar och goda möjligheter att påverka.
Varmt välkommen med din ansökan
Låter tjänsten intressant?
Välkommen med din ansökan via effektiv.se. Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Sista ansökningsdatum är 30 nov. Vill du veta mer om tjänsten kontakta gärna Ingrid Törngren på ingrid@effektiv.se
Om Team Effektiv
Effektiv är det innovativa och personliga företaget inom rekrytering, bemanning, coaching, matchning & interim. Idrottsrötterna och lagandan präglar bolaget, dels arbetar vi i team i våra bemannings- och rekryteringsprocesser, dels är sponsring till idrottsföreningar en betydande del.
Till dig som kandidat vill vi ge det lilla extra, med en bra upplevelse genom hela rekryteringsprocessen, vilket vår utmärkelse Årets Rekryteringsföretag är ett kvitto på. Effektivs värdeord är Glada, Utforskande, Långsiktiga och Driftiga. Tillsammans bildar initialerna GULD. Effektiv vill ta guld med sina kandidater, konsulter, kunder och samarbetspartners varje dag.
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att Effektiv ansvarar för rekryteringsprocessen och du kommer att bli anställd direkt hos Bendiro i Falkenberg.
