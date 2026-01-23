Kvalitetstekniker Specialist Securitas Direct
Vi söker en engagerad och erfaren Field Trainer till vårt team! Om du har en passion för kvalitet och vill göra skillnad i människors yrkesliv, då kan detta vara din nästa utmaning.
Arbetsbeskrivning
Som Field Trainer kommer du att vara ansvarig för att kvalitetssäkra och coacha nya och befintliga tekniker ute på fältet. Du kommer att vara en viktig del i vårt team och spela en nyckelroll i att säkerställa att våra teknikerhar- och får rätt kunskap och stöd för att lyckas i sina roller. Du kommer även att arbeta nära andra team för att säkerställa hög kvalitet och effektivitet inom installation och service. Du kommer stötta flera firmor och kommer av den anledningen resa mycket i din tjänst hos oss.
Dina arbetsuppgifter:
• Utföra kvalitetskontroller och coacha samt vidareutbilda fältpersonal för att höja kvaliteten vid installations- och servicebesök
• Stödja medarbetare genom coaching och uppföljning på plats.
• Säkerställa att kvaliteten hos våra kunder följer bolagets uppsatta installations- och servicepolicys.
• Utföra service och installationer vid behov
• Samverka med tekniska team i förbättringar och uppdateringar i anvisningar
Kvalifikationer:
• Erfarenhet av utbildning eller coaching, gärna inom installation och service
• Förmåga att kommunicera tydligt och inspirera andra
• God teknisk förståelse för installations- och serviceprocesser, erfarenhet av trådade larminstallationer är meriterande
• Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
• B - Körkort
Vi erbjuder:
• En spännande och utvecklande roll i ett internationellt bolag
• Möjlighet att påverka och förbättra verksamheten.
• Ett stödjande team och en arbetsmiljö med högt tempo och engagerade kollegor.
• Friskvårdsbidrag 4000 kronor
• Tjänstebil
Om oss
Securitas Direct är en del av Verisure som är en ledande aktör på marknaden för professionellt övervakade larm och trygghetslösningar, med över 6 miljoner kunder i 18 länder. Vi strävar efter att skydda det som betyder mest - dygnet runt, året om. Intervjuer sker löpande från andra halvan av januari, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Är du redo att ta en nyckelroll och driva viktiga förbättringar i en snabbväxande organisation? Ansök nu och bli en del av vårt framgångsrika team!
Startdatum enl. Överenskommelse. För anställning i ett auktoriserat bevakningsföretag krävs godkännande från Länsstyrelsen. Vi tillämpar provtjänstgöring de första 6 månaderna av anställningsperioden. Sista ansökningsdag är 2025-01-31.
Placeringsort: Du kommer täcka regionen från Linköping i norr till Skåne i söder, så placeringsorten är flexiblel, t.ex. Linköping, Jönköping, Göteborg eller annan centralt placerade ort i regionen.
Har du frågor om tjänsten kontakta:
Cassandra Malmqvist, Recruitment Manager cassandra.malmqvist@verisure.se
