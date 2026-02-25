Kvalitetstekniker
ValueOne söker en kvalitetstekniker till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin i Örnsköldsvik. Rollen uppstår på grund av en vakans och kompetensen behövs löpande i organisationen. Uppdraget startar under våren och du blir anställd av ValueOne med placering hos kunden.
ValueOne är specialister inom supply chain management, inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning av inköp- och logistikkonsulter, rekrytering av inköpare och logistiker samt Management Consulting där ValueOne utvecklar våra kunders inköp, logistik och supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens time.
Om rollen
Som kvalitetstekniker spelar du en central roll i att säkerställa stabilitet och kvalitet i monteringsprocessen. Vid störningar i monteringen ansvarar du för att utreda avvikelser. Rollen innebär också kontakt med leverantörer vid reklamationer samt verifiering av kvalitet på inkommande material och komponenter.
Granska, bedöma och registrera ärenden vid misstänkta avvikelser.
Samla in fakta, analysera data och utreda rotorsak.
Bedöma omfattning, allvarlighetsgrad och prioritet för avvikelser.
Besluta om nödvändiga korrigerande åtgärder.
Sammankalla och leda kvalitetsmöten i samarbete med andra funktioner.
Genomföra inspektioner av inkommande material och komponenter för att säkerställa att de uppfyller ställda kvalitetskrav.
Erfarenhet och kompetens
För att lyckas i rollen ser vi att du har erfarenhet av kvalitetsarbete inom tillverkande industri och en god förståelse för tekniska underlag. Du behärskar både svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har en eftergymnasial utbildning inom kvalitetsteknik eller produktionsteknik.
Som person är du strukturerad och analytisk, med en förmåga att driva förbättringsarbete i nära samarbete med dina kollegor. Du är kommunikativ, samarbetsorienterad och trivs med att arbeta mot tydligt uppsatta mål.
Ansökan
Välkommen med din ansökan via ValueOnes webbplats: https://valueone.se/aktuella-jobb/.
Urval och intervjuer sker löpande, så vi uppmuntrar dig att söka så snart som möjligt.
Vid frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Emmy Aho, på telefonnummer 076 513 40 22.
Vårt erbjudande
ValueOne kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. En konsult hos ValueOne ingår i ett team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du oss erbjuds du:
Marknadsmässig lön - som du själv kan påverka.
Tjänstepension.
Sjuk- och vårdförsäkring.
Friskvårdsbidrag.
Personlig coachning och karriärrådgivning.
Nätverksträffar med kollegor och Supply Chain professionals genom våra återkommande event och föreläsningar.
Kompetensutveckling genom världsledande utbildningar inom Supply Chain via partnerskap med CIPS (www.cips.org). Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
