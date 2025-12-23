Kvalitetsspecialist till Culinar
2025-12-23
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Culinar Sverige AB i Kristianstad
Vill du arbeta med kvalitet, hållbarhet och livsmedelssäkerhet i en väletablerad och utvecklingsdriven livsmedelsindustri?
Vi på Culinar söker nu en Kvalitetsspecialist - en central roll för dig som vill bidra till säkra råvaror, nöjda kunder och ständiga förbättringar i en verksamhet där tradition möter innovation.
Om rollen
Som Kvalitetsspecialist hos oss har du en central roll i att säkerställa hög kvalitet, livsmedelssäkerhet och hållbarhet i vår leverantörs- och råvarukedja. Du arbetar nära både interna och externa parter och bidrar till att vi uppfyller lagkrav, kundkrav och våra egna högt ställda kvalitetskrav.
Rollen innebär ett brett ansvar där du kombinerar analytiskt arbete med praktiskt förbättringsarbete och fungerar som ett stöd till organisationen i kvalitetsrelaterade frågor. Du verkar i en internationell kontext och deltar i audits av leverantörer och andra externa samarbeten.
Exempel på arbetsuppgifter:
Bedömning och uppföljning av leverantörer ur ett kvalitets- och hållbarhetsperspektiv
Säkring och riskbedömning av råvarukvalitet
Genomföra och följa upp audits av leverantörer
Arbete med HACCP, VACCP och TACCP
Hantera avvikelser och driva förbättringsåtgärder
Ta fram, analysera och rapportera statistik
Ge kvalitetsrelaterat stöd till interna funktioner såsom produktion, inköp, sälj och produktutveckling
Samverka med externa parter såsom leverantörer, branschnätverk, konsulter, revisorer och myndigheter
Din profil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en liknande roll och vill fortsätta utvecklas inom området. Du har en eftergymnasial utbildning inom exempelvis livsmedel/gastronomi, kemi, kvalitet eller hållbarhet. Vidare har du god system- och datorvana, arbetar obehindrat i Officepaketet och kommunicerar väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
I den här rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du är strukturerad, kommunikativ och trivs i samarbete med andra, samtidigt som du är självgående och trygg i din kompetens. Du har förmåga att bedöma risker, prioritera och fatta beslut i en dynamisk miljö. Hos oss är en positiv inställning och viljan att bidra till arbetsglädje, engagemang och god laganda en självklar del av vår vardag.
Vardagen på Culinar
Vår främsta tillgång är våra engagerade medarbetare, och vi strävar efter att ge dem möjligheter att ständigt utvecklas både personligt och professionellt. Genom att leva efter våra värderingar - Engagemang, Mod, Omtanke och Ansvar visar vi att vi bryr oss om varandra och våra kunder och med vår mission - att sätta krydda på vardag och fest - skapar vi inte bara smakupplevelser, utan även en arbetsplats där glädje, nyfikenhet och gemenskap står i centrum. Genom samarbete, kunskapsdelning och en stödjande arbetsmiljö bygger vi en kultur där varje medarbetare bidrar till att göra varje måltid minnesvärd.
Övrig information
Placering: Fjälkinge
Varaktighet: Tillsvidare
Omfattning: Heltid, dagtid
Tillträde: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Resor: Internationella resor förekommer och varierar från år till år. Ca 25 resdagar/år
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Kvalitets- och hållbarhetschef Sisko Rönnmark sisko.ronnmark@culinar.se
alternativt HR Business Partner Josefin Jönsson josefin.jonsson@lyckebygroup.com
. Vi hanterar ansökningar löpande vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag som är 18 januari 2026. Ansökningar via epost mottages ej pga GDPR.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Culinar Sverige AB
