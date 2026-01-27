Kvalitetsspecialist inom Power Transformers
2026-01-27
Möjligheten
Som kvalitetsspecialist inom slutmontagen blir du del av ett engagerat och erfaret team som ansvarar för kvalitetssäkringen i vår produktion. Här får du en varierande roll där du kommer att ansvara för att säkerställa att kvalitén på våra produkter uppfyller gällande krav, både lokala och globala. förebygga fel genom ett preventivt arbete samt att agera en stöttepelare för kvalitetsteknikerna.
Rollen innebär att arbeta nära produktionen, kvalitetsavdelningen och andra relevanta funktioner för att säkerställa efterlevnad av standarder och kontinuerlig förbättring. Du blir även ett viktigt stöd för våra interna och externa kontakter där du bidrar med din expertis inom området. Med andra ord får du en nyckelroll med stora möjligheter att både fördjupa dina kunskaper och samtidigt bredda ditt nätverk.
Hur du kommer göra skillnad
Leda yellow belt utredningar med verktyg som Ishikawa och 5-Why för att säkerställa rotorsaker samt införa och följa upp effektiva och förebyggande åtgärder.
Arbeta proaktivt med riskbedömningar såsom PFMEA, standardisering av kontrollpunkter, förbättrade instruktioner osv.
Stötta i kvalitetsprocesser genom att registrera, strukturera och följa upp avvikelser.
Delta i utvecklingen och uppdateringen av interna krav och riktlinjer.
Utbilda och stödja personal i kvalitets- och processfrågor.
Eventuellt resa i tjänsten för att säkerställa att våra eller sammarbetsfabriker uppfyller gällande krav.
Din Bakgrund
God IT kunskap.
Intresse av att arbeta med proaktivt kvalitetsarbete och driva förbättringsfrågor.
Praktisk erfarenhet av kvalitetsverktyg såsom Ishikawa, 5-Why, PFMEA är meriterande.
God kommunikationsförmåga och förmåga att samarbeta tvärfunktionellt. I denna tjänst ser vi att du som söker har goda kunskaper i tal och skrift både på svenska och engelska.
Goda kunskaper i ritningsläsning.
Vara villig att resa i tjänsten.
Vad vi erbjuder
Kollektivavtal
Flexibla arbetstider
Sjukvård och friskvårdsbidrag
Fantastiska karriärmöjligheter inom Hitachi Energy både i Sverige och globalt
Mentor för att stödja dig under introduktionsfasen
Olika utbildningar och kurser som stödjer medarbetarutveckling
Diversifierat företag med över 70+ nationaliteter som arbetar i Sverige
Kompletterande ersättning för föräldraledighet
Medarbetarportal med tusentals rabatter och förmåner
Fler förmåner kan vara kopplade till denna specifika roll
Mer om oss
Känns detta intressant och utmanande? Ansökningar kommer att granskas löpande, så vänta inte - ansök idag!
Rekryterande chef Patrik Andersson, patrik.x.andersson1@hitachienergy.com
svarar på dina frågor om tjänsten. Fackliga representanter - Sveriges Ingenjörer: Håkan Blomquist, +46 107-38 31 52; Unionen: Olle Ruzicka, +46 107-38 31 44; Ledarna: Frank Hollstedt, +46 107-38 70 43. Alla andra frågor kan riktas till Talent Acquisition Partner Eva Schölin, eva.scholin@hitachienergy.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hitachi Energy Sweden AB
(org.nr 556029-7029) Arbetsplats
Hitachi Energy, Ludvika Jobbnummer
9707597