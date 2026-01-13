Kvalitetsingenjör (PQE) inom industrialisering
Avaron AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-01-13
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avaron AB i Linköping
, Finspång
, Motala
, Norrköping
, Oxelösund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-13Om företaget
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en kvalitetsingenjör (PQE) med erfarenhet av industrialisering till en tekniskt avancerad miljö inom försvarsindustrin. I rollen arbetar du nära utveckling, produktion och stödfunktioner för att säkerställa att processer, produkter och utrustning uppfyller höga krav på kvalitet och spårbarhet.
Du blir en viktig del av ett team som arbetar strukturerat med kvalitetsstyrning i en säkerhetskritisk verksamhet, där noggrannhet, dokumentation och uppföljning är centrala delar av vardagen.
ArbetsuppgifterTa fram, underhålla och följa upp pFMEA och kontrollplaner
Säkerställa kvalificering av mätutrustning och tillverkningsutrustning
Planera och genomföra validering av processer och produkter
Ta fram och kvalitetssäkra teknisk dokumentation, samt skriva rapporter och analyser
Driva och sammankalla i kvalitetsrelaterade frågor i tvärfunktionella team
KravMinst 3 års erfarenhet som kvalitetsingenjör eller i liknande roll kopplad till industrialisering
Erfarenhet av pFMEA och kontrollplaner
Erfarenhet av kvalificering av mätutrustning och tillverkningsutrustning
Erfarenhet av validering av processer och produkter
Erfarenhet av teknisk dokumentation, inklusive tolkning och rapportskrivning
Förmåga att arbeta strukturerat och driva kvalitetsfrågor i tvärfunktionella team
Möjlighet att genomgå och godkännas i en säkerhetsprövning (kräver svenskt medborgarskap, dubbla medborgarskap medges ej)
MeriterandeErfarenhet från tillverkande industri, exempelvis läkemedel, medicinteknik eller fordonsindustri
Kunskap om standarder som ISO 9000, ISO 14000 och ISO 45000Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7030472-1787656". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Åkerbogatan 20 (visa karta
)
582 54 LINKÖPING Arbetsplats
Avaron Jobbnummer
9682590