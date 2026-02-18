Kvalitetschef, Arta Plast AB
Addilon Professionals AB / Chefsjobb / Tyresö Visa alla chefsjobb i Tyresö
2026-02-18
, Lidingö
, Värmdö
, Huddinge
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Addilon Professionals AB i Tyresö
, Huddinge
, Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Om rollen
Arta Plast AB växer och stärker verksamheten med en kvalitetschef. Vi söker dig som vill spela en nyckelroll i ett innovationsdrivet företag där teknik, hållbarhet och kvalitet går hand i hand.
Arta Plast utvecklar och producerar hållbara förpackningar och avancerade medicintekniska produkter inom affärsområdena Arta Medical och Arta Pack. Som kvalitetschef ansvarar du för företagets verksamhetssystem för kvalitet, livsmedelssäkerhet och miljö - enligt ISO 13485, FSSC 22000 och ISO 14001 - samt leder vårt kvalitetskontor (QC) med tre medarbetare.
Rollen är bred och strategiskt viktig, med ansvar som spänner från ledningssystem och revisioner till miljöarbete, leverantörsstyrning och produktfrisläppning. Du rapporterar direkt till företagets ledningsgrupp och har en central roll i utvecklingsprojekt och i att driva företagets fortsatta hållbarhetsarbete framåt.Publiceringsdatum2026-02-18Dina arbetsuppgifter
Som kvalitetschef har du det övergripande ansvaret för att leda, utveckla och följa upp Arta Plasts kvalitets-, miljö- och livsmedelssäkerhetsarbete.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:
• Vara ledningens representant i kvalitets-, livsmedelssäkerhets- och miljöfrågor.
• Säkerställa att verksamhetssystemet uppfyller krav enligt ISO 13485, FSSC 22000 och ISO 14001.
• Underhålla och vidareutveckla verksamhetssystemet samt säkerställa regelefterlevnad inom relevanta lagar, regler och standarder.
• Ansvara för risk- och faroanalys, leverantörsbedömningar samt interna och externa revisioner.
• Hantera kundklagomål, avvikelser och förbättringsarbete.
• Vara ytterst ansvarig för frisläppning av produkter.
• Leda och coacha QC-avdelningen, med ansvar för löpande kvalitetskontroller och uppmätningar.
• Delta aktivt i utvecklingsprojekt och bidra till att integrera hållbarhetsperspektivet i verksamhetens alla delar.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
• Relevant teknisk eller naturvetenskaplig utbildning, gärna eftergymnasial nivå.
• Dokumenterad erfarenhet av att arbeta med och leda kvalitets- och miljöledningssystem.
• Goda kunskaper i ISO 13485, FSSC 22000 och ISO 14001 eller motsvarande standarder.
• Erfarenhet av revisioner, riskanalyser och leverantörsstyrning.
• Erfarenhet av att arbeta med hållbarhet och hållbarbetssystem är starkt meriterande.
• Goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Kunskaper i tyska är meriterande.
• Erfarenhet från tillverkande industri eller processindustri samt god förståelse för miljölagstiftning är meriterande.
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du är strukturerad, noggrann och målinriktad, med förmåga att driva förbättringsarbete och skapa tydliga processer. Du är kommunikativ och samarbetsinriktad, med lätt för att skapa förtroende internt och externt.
Du kombinerar ett strategiskt och analytiskt synsätt med operativ förmåga och trivs i en miljö där kvalitet, innovation och hållbarhet står i fokus. Som ledare är du lyhörd, engagerad och coachande - du motiverar ditt team och bidrar till ett öppet och utvecklingsinriktat klimat.
Erbjudande
Hos Arta Plast AB blir du en del av ett framgångsrikt och växande företag med stark innovationskraft och ett tydligt hållbarhetsfokus. Du får en central roll i en organisation som värdesätter kvalitet, ansvar och utveckling - både för sina produkter och sina medarbetare.
Vi erbjuder en arbetsplats med kort beslutsvägar, engagerade kollegor och ett öppet klimat, där du får möjlighet att påverka företagets framtida riktning inom kvalitet och hållbarhet.
Arta Plast AB är certifierat enligt ISO 13485, ISO 14001 och FSSC 22000 och ligger i den natursköna skärgårdskommunen Tyresö, strax söder om Stockholm. Läs mer om oss på https://artaplast.se/Så ansöker du
Vi samarbetar med Addilon i denna rekrytering. Din ansökan (CV och personligt brev) skickar du in snarast via länken nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden gått ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat. Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20.
Om Addilon
Rekrytering och uthyrning av rätt chefer och specialister inom främst teknik, försäljning, inköp och logistik i Stockholm, Göteborg, Mälardalen, Helsingfors, Köpenhamn, Oslo och Chicago.
Följ oss gärna:
LinkedIn | Facebook | Instagram
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med försäljare av ytterligare jobbannonser, kandidater etc. Ersättning
Enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603), http://www.addilon.se Jobbnummer
9749305