Kvalitetsansvarig undersköterska till Mölleberg
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen / Undersköterskejobb / Karlskrona Visa alla undersköterskejobb i Karlskrona
2025-09-26
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen i Karlskrona
I Karlskrona är våra ambitioner höga och vi brinner för att utveckla den moderna staden i havet. Nu söker vi dig som vill vara med och göra skillnad. Välkommen till Blekinges största arbetsgivare, där dina möjligheter att utvecklas är goda.Publiceringsdatum2025-09-26Arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att tillsammans med enhetschef följa upp och bevaka kvalitetsarbetet i din arbetsgrupp. Det innefattar bland annat uppföljning av att riktlinjer och rutiner efterlevs, att arbetsgruppen arbetar med att uppnå verksamhetens fastställda mål.
Som kvalitetsansvarig undersköterska är du en del av arbetsgruppen och arbetar även med ordinarie omvårdnadsarbete. I arbetet kommer du att samarbeta med övriga kvalitetsansvariga undersköterskor på boendet. Ditt uppdrag innefattar att coacha och handleda personalen i den arbetsgrupp du är kvalitetsansvarig undersköterska i.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska.
Du ska kunna uppvisa yrkesbevis. Har erfarenhet och kunskap av vård och omsorg.
Du har förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift samt har god datorkunskap. Vi söker en medarbetare som trivs i en dynamisk och familjär arbetsmiljö.
Du behöver ha förmåga att förändra ditt arbetssätt för att möta nya utmaningar och krav, samt visa flexibilitet i ditt tänkande och agerande för att hantera förändringar effektivt.
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team och strävar efter gemensamma mål. Det är naturligt för dig att kompromissa samt att dela med dig av information och kunskap.
Vi söker dig som är kommunikativ och tydlig. Du har förmåga att lyssna aktivt för att förstå andras perspektiv och ge och ta konstruktiv feedback.
Vi söker dig som är serviceinriktad. Du visar genuint intresse för kunder och deras frågeställningar och problem.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse. Karlskrona kommun arbetar med Heltid som norm och erbjuder 100 % i sysselsättningsgrad. Schemalagd arbetstid förlagd dag/kväll med viss nattjänstgöring.
För att komma ifråga för en anställning inom Äldreförvaltningen i Karlskrona kommun ska ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Det är viktigt att korrekt utdrag beställs; Registerutdrag för arbete på HVB-hem och tänk på att beställa utdraget i god tid, då handläggningstiden kan vara ett par veckor. Information om beställning finns här Belastningsregistret - begär utdrag | Polismyndigheten (polisen.se)
I Karlskrona kommun har du som medarbetare ett flertal förmåner. Några av de förmånerna är extra semesterdagar när du når en viss ålder, friskvårdsbidrag, möjligheten att gratis simma i någon av kommunens simhallar och ett riktigt bra tjänstepensionsavtal. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279358". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karlskrona kommun
(org.nr 212000-0829) Arbetsplats
Karlskrona kommun, Äldreförvaltningen Kontakt
Fackliga kontaktpersoner
Kommunal Karlskrona sektionen, Kommunal Karlskro 010-442 84 08 Jobbnummer
9529192