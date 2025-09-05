Kvalitetsansvarig För Projektprocess Till Saab I Göteborg!
2025-09-05
Har du erfarenhet som projektledare eller jobbat med att kvalitetssäkra interna processer och projekt? Har du en teknisk utbildning och vill lära dig mer om kvalitet inom projekt? Då kan detta vara något för dig!
Om rollen
Som Project Quality Manager (PQM) arbetar du med kundprojekt och fungerar som kundens representant för kvalitetssäkring internt genom hela processen, från order till leverans. Rollen handlar till största del om att se till att kvaliteten efterföljs i alla steg i processen från offert, produktion och leverans men även ett efterarbete för analys och förbättringsförslag. Det är en hel del admin då det finns krav och standarder som ska efterlevas. Du kommer att arbeta i ett nära samarbete med projektledaren och övriga avdelningar i bolaget med alla steg i projektet från offert till levererad produkt samt eftermarknad. Arbetet sker på kontoret med ev. möjlighet att jobba hemma 1-2 dagar i veckan.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Genomgående ansvar genom hela processen, planering, produktionsstadie, leverans och till sist förbättringsmöjligheter inför framtida projekt.
• Kvalitetsplanering och kravhantering från kund.
• Kvalitetskontroll inför leverans, inklusive granskning och certifiering.
• Kvalitetsförbättring genom att identifiera och implementera förbättringar.
• Stödja eftermarknaden genom att granska och säkerställa kvalitet.
För att axla rollen som Project Quality Manager behöver du uppfylla skallkrav nedan och ha ett stort intresse för kvalitetsfrågor. Du behöver vara ödmjuk, trygg i en roll med ansvar och kommunikativ lagspelare som trivs med att jobba mot samma mål som resten av verksamheten. I vissa fall kan arbetsbelastningen öka vilket innebär att du behöver känna dig trygg med att strukturera upp ditt arbete för att leverera i tid.
Skallkrav
• YH/högskole- eller civilexamen inom projektledning och kvalitetsfrågor.
• Arbetserfarenhet av att jobba med kvalitet och standarder i projektgrupp.
• Arbetat hos större företag inom industrin i en ledande roll.
• Svenska och engelska, flytande i tal & skrift
• Svensk medborgare
Meriterande
• Arbetserfarenhet med mjukvara
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Om Saab AB
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med en bestående mission: att hjälpa nationer att hålla sina medborgare och samhället säkra. Med stöd av sina 22 000 talangfulla medarbetare driver Saab ständigt gränserna för teknik för att skapa en tryggare och mer hållbar värld. Företaget designar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, kommando och kontroll, sensorer och undervattenssystem.
Övervakning och säkerhet genom toppmoderna sensorer är ett växande affärsområde inom Saab. År 2016 döptes området till Saab Surveillance och här återfinns världskända produkter som flygradarn Erieye, markradarfamiljen Giraffe, radarsystemet Arthur samt systemlösningar för att upptäcka och skydda mot olika typer av hot.
Om Framtiden AB
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc. Som anställd på Framtiden får du alltid en konsultansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Konsultansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.
Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo. För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan ha möjlighet att gå över och bli anställd direkt hos SAAB.
Rekryteringsprocess
Låter tjänsten intressant?
För att söka tjänsten skickar du in CV och personligt brev via länken. Vi tar inte emot några ansökningar via mail. Rekryteringsprocessen för det här jobbet består för dig som kandidat av följande steg: telefonintervju, intervju, referenstagning och intervju på plats hos SAAB. Vi arbetar med löpande urval och kan komma att tillsätta uppdraget så fort vi hittat rätt person. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt!
Uppdraget är placerat i säkerhetsklass. Inför anställning kommer du därför att genomgå en säkerhetsprövning, vilket här innebär krav på svenskt medborgarskap.
Start: Hösten 2025
Omfattning: Heltid, tillsv.
Arbetstid: Kontorstider 8-17, flex.
Ort: Göteborg.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Fast lön Så ansöker du
