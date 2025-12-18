Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Våra industrikunder i regionen står inför spännande utmaningar med bland annat ökande digitalisering, smartare fabriker, modellbaserade arbetssätt och innovativa tillverkningsmetoder som additiv tillverkning. Vill du bidra till våra kunders förutsättningar till hållbar lönsamhet med god kvalitet i arbetssätt och leveranser genom roller inom kvalitet och verksamhetsutveckling? Då kan du vara den vi söker till Combitech i Linköping!
Din roll som Kvalitets- och verksamhetsutvecklare inom Sustainable Supply chain & Industralization
Som konsult från Combitech kommer du över tid ha olika uppdrag hos våra kunder eller i våra egna team. Våra uppdrag inom kvalitet och verksamhetsutveckling har en stor spännvidd. Det kan exempelvis innebära support till utvecklings- eller transferprojekt för god efterlevnad av krav, internrevisioner utifrån standarder och produkt- eller processkrav, kvalificering av produkter och processer för nya tillverkningsmetoder, inköpskvalitet, leverantörsutveckling eller att agera metodstöd för inom bland annat grundorsaksanalys och avvikelsehantering. Det skulle också kunna innebära värdeflödesanalyser för material- eller informationsflöden och att säkra rätt processer i verksamhetsledningssystem inför en kommande digitalisering eller strävan mot Industri 4.0. Många av våra uppdrag inom kvalitet har inslag av projektledning och förändringsledning och arbetet ställer stora krav på god kommunikationsförmåga och intresse att samarbeta oavsett vem du möter.
Genom din erfarenhet, din kompetens och ditt nätverk bidrar du till att utveckla våra kunders verksamhet och lönsamhet i olika konsultuppdrag. Du är Combitechs ansikte utåt genom dina uppdrag hos våra kunder samtidigt som du ingår i interna utbyten och nätverk på Combitech för din egen och vår gemensamma utveckling.
Vem är du?
Du har en ingenjörsutbildning på högskolenivå eller annan relevant akademisk examen på motsvarande nivå samt erfarenhet av tillverkande industri, gärna i liknande roller. Du har god språklig förmåga och behärskar både svenska och engelska utmärkt i både tal och skrift, även i formella texter som standarder. Certifieringar i metodiker och verktyg inom kvalitet är meriterande men ej ett krav.
För att trivas hos oss bör du vara nyfiken, analytisk och systematisk samt ha viljan att driva och utveckla nya arbetssätt med hög integritet och stor respekt för våra kunders organisation och verksamhet. För att lyckas bör du ha förmågan att bygga goda relationer och skapa en tillitsfull atmosfär med positiv energi.
Då tjänsten innebär arbete som omfattas av försvarssekretess krävs det att du genomför och godkänns i en säkerhetsprövning med registerkontroll.
Kom & gör skillnad
Vi tror att man gör ett bättre jobb om man kan fokusera på rätt saker, därför gör vi det lätt att kombinera jobbet med vardagen. Vi satsar på våra medarbetare, de utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet. Dessutom står vi på en stadig grund av högteknologi, forskning och anställningstrygghet med försvars- och säkerhetskoncernen Saab som ägare.
För oss handlar det om hållbarhet - vi vill bli branschens mest hållbara företag; och för att vara ett hållbart företag i en hållbar framtid behöver vi investera i våra medarbetare. För oss är din återhämtning, dina utvecklingsmöjligheter och din trygghet lika viktigt som företagets framgång - utan våra medarbetare står vi stilla.
Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Kolla in våra karriärsidor!
Kontaktperson: Annika Bylund, annika.bylund (@) combitech.com
